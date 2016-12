Die amerikanische Schauspielerin Debbie Reynolds ist am 28. Dezember 2016 verstorben - ein Tag nach dem Tod ihrer Tochter Carrie Fisher. Reynolds erlitt zuvor im Haus ihres Sohnes einen Schlaganfall.

Von Andre Linken |

Die Schauspielerin Debbie Reynolds verstarb einen Tag nach ihrer Tochter Carrie Fisher. (Bildrechte: Von Allan Warren - Eigenes Werk, CC-BY-SA 4.0)

Die US-amerikanische Schauspielerin und Sängerin Debbie Reynolds ist am 28. Dezember 2016 im Alter von 84 Jahren verstorben.

Aktuellen Informationen zufolge starb sie an den Folgen eines Schlaganfalls, den sie im Haus ihres Sohnes Todd Fisher erlitten hatte. Dort war sie mit der Organisation der Beerdigung ihrer erst einen Tag zuvor verstorbenen Tochter Carrie Fisher beschäftigt.

Das Leben von Debbie Reynolds

Reynolds wurde am 1. April 1932 unter dem Namen Mary Francis Reynolds in Texas geboren. Das Filmstudio Warner Bros. entdeckte sie bei der Wahl zur »Miss Burbank 1948« und nahm sie umgehend unter Vertrag. Es war der Startschuss für eine große Karriere als Schauspielerin in Filmen wie »Scheidung auf amerikanisch« und »Dominique - Die singende Nonne«. Zudem hatte sie einen Auftritt im Film »Bodyguard«.

Neben der Schauspielerei feierte sie auch große Erfolge als Sängerin sowie Tänzerin, trat in einigen Musicals auf und erhielt mehrere Auszeichnungen wie zum Beispiel den »Tony Award«.

Privat lief es für Debbie Reynolds nicht immer ganz glatt: Insgesamt war sie drei Mal verheiratet, hatte dabei unter anderem mit finanziellen Problemen sowie Affären ihrer Ehemänner zu kämpfen. Ihr erster Mann Eddie Fisher hatte beispielsweise eine Liebschaft mit Elizabeth Taylor - ein großer Medienskandal in den 1950er-Jahren.

Debbie Reynolds hinterlässt ihren Sohn Todd Fisher sowie ihre Enkeltochter Billie Lourd.

