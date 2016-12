Carrie Fisher ist tot. In unserem Nachruf gedenken wir der Frau, die einst als »Prinzessin Leia« eine ganze Generation prägte.

Von Marco Risch |

Am 27. Dezember 2016 verstarb die Autorin und Schauspielerin nach einer schweren Herzattacke. Als Prinzessin Leia spielte sie sich 1977 mit »Star Wars« in unsere Herzen. Sie war aber weit mehr als das, worauf wir sie immer wieder gerne reduzieren. Carrie Fisher beeinflusste nachhaltig das Frauenbild in der Filmindustrie.

Unser Tribut an eine Ikone:

Star Wars - The Old Republic: Fans gedenken Carrie Fisher

Als Tochter der Film-Legende Debbie Reynolds hatte Carrie Fisher Zeit ihres Lebens ein sehr wechselhaftes Verhältnis zur ihr und Hollywood. Das verarbeitete Fisher in mehreren Büchern und sogar einer Verfilmung: »Postcards from the Edge«. Zum Ende hin wohnten sie aber Haus an Haus.

Debbie Reynolds verstarb nur einen Tag nach ihrer Tochter.