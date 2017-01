Sylvester Stallones Action-Filmreihe soll nächstes Jahr mit Teil 4 weitergehen. Nun folgt die offizielle Bestätigung von Sly höchstpersönlich plus erste Infos zur Story.

Von Vera Tidona |

Lange Zeit war nicht klar, ob Sylvester Stallone nun doch seine Action-Filmreihe mit The Expendables 4 fortsetzen wird. Vor wenigen Tagen dann kam überraschend die Meldung, dass sich der deutsche Verleiher Splendid Film die Rechte am vierten Teil sichern konnte, der 2018 in die Kinos kommen soll.

Story schlägt andere Richtung ein

Jetzt bestätigt Produzent und Hauptdarsteller Sylvester Stallone via Facebook die Meldung und gibt auch erste Informationen zum Actionfilm preis: Demnach soll in diesem Jahr tatsächlich die Dreharbeiten beginnen, Sly selbst bringt sich bereits in Hochform, bestätigt er in einem kurzen Video-Beitrag.

So habe er bereits »großartige Ideen« für die Fortsetzung, jedoch wird sie laut Stallone eine etwas andere Richtung als seine Vorgängerfilme gehen. Nähere Details dazu auch über die Besetzung wollte er aber noch nicht verraten.

Erste Besetzung gefunden?

Nach Angaben von Splendid Film gibt es neben Sylvester Stallone auch ein Wiedersehen mit Jason Statham, Arnold Schwarzenegger und Antonio Banderas, sowie Wesley Snipes und Dolph Lundgren.