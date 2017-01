Star Wars: Han Solo :

Nächstes Jahr kommt ein weiteres Spin-off zu Star Wars mit Alden Ehrenreich als junger Han Solo in die Kinos. Nun soll Woody Harrelson mitspielen und zu seinem Mentor werden.

Von Vera Tidona |

Schauspieler Woody Harrelson (Zombieland) ist für eine Rolle im Star Wars Spin-off Han Solo vorgesehen.

Ob nun Disney den Kinostarttermin des kommenden Star-Wars-Film über Han Solo tatächlich auf den anscheinend lukrativen Dezember verschieben wird, konnte noch nicht bestätigt werden. Dafür wächst die Besetzung des Films weiter: Hollywood-Star Woody Harrelson (Zombieland, True Detective, Planet der Affen 3) ist für eine Rolle im Gespräch.

Han Solo bekommt einen Mentor

Sein Part in der Geschichte rund um die Abenteuer des jungen Han Solo (gespielt von Alden Ehrenreich) dürfte für neue Spekulationen sorgen, denn laut Variety soll der Schauspieler als sein Mentor in Erscheinung treten. Nähere Details über die Rolle sind aber noch geheim.

Abenteuer des jungen Draufgängers Han Solo

Der zweite Ablegerfilm aus dem Star-Wars-Universum nach Rogue One, der aktuell erfolgreich in den Kinos gezeigt wird, handelt von den jungen Jahren des draufgängerischen Weltraum-Schmugglers Han Solo (gespielt von Alden Ehrenreich), bevor er Luke und Leia in Star Wars: Episode IV - Eine neue Hoffnung (Krieg der Sterne) kennenlernt.

Dabei darf natürlich sein treuer Freund und Begleiter Chewbacca nicht fehlen. Auch Lando Calrissian (Donald Glover) spielt im Film eine wichtige Rolle, schließlich gewann Han Solo bei einem Kartenspiel Landos legendären Millenium Falken. Zur weiteren Besetzung gehört Game Of Thrones-Star Emilia Clarke in einer noch unbekannten Rolle.

Kinostart im Jahr 2018

In diesem Frühjahr sollen die Dreharbeiten zum noch immer namenlosen Han-Solo-Film beginnen. Für die Regie zeigt sich das Duo Phil Lord und Christopher Miller (Lego Movie) verantwortlich, während das Drehbuch von Star-Wars-Veteran Lawrence Kasdan und seinem Sohn Jon stammt. Ein Kinostarttermin ist für das Jahr 2018 vorgesehen.