Dass in Rogue One gleich eine ganze Reihe vorab gezeigter Szenen fehlt ist kein Geheimnis. Jetzt erklärt der Regisseur, warum eine besonders coole Stelle nicht im Film ist.

Von Johannes Rohe |

Diese ikonische Szene aus dem Trailer zu Rogue One war eigentlich nur ein Zufallsprodukt.

Längst nicht alle Szenen, die wir vorab in Trailern gesehen haben, haben es in die finale Kinofassung von Star Wars: Rogue One geschafft - das ist keine Neuigkeit, alle fehlenden Szenen haben wir Ihnen schließlich schon in einem Video gezeigt.

Doch jetzt hat Gareth Edwards, der Regisseur des Films, in einem Podcast verraten, warum eine besonders ikonische Szene fehlt. Die Rede ist von der kurzen Sequenz, die Jyn Erso in einem erleuchteten Tunnel zeigt.

Edwards erklärte, dass man während des Drehs von Rogue One jeden Tag eine sogenannte »Indie Hour« eingelegt habe, in der die Verantwortlichen mit Kameras und Schauspielern herumexperimentierten konnten, ohne dass die so entstandenen Szenen wirklich für den Film verwendet werden mussten.

So ein Experiment war auch die beschriebene Szene mit Jyn Erso. Man hatte gerade den Dreh einer ganz anderen Szene abgeschlossen und die Schauspielerin Felicity Jones stand eher zufällig im Tunnel, während jemand das Licht anschaltete.

»Jemand rief sie und sie drehte sich um und ich dachte 'Oh mein Gott, das sah großartig aus'«, erklärt Edwards. Also stoppte er den eigentlichen Dreh, um diese kurze Szene einzufangen.

Scheinbar verlor das Team jedoch irgendwann den Überblick über die vielen extra gedrehten Szenen. Edwards hatte die Aufnahme schlicht vergessen, bis jemand aus der Marketing-Abteilung sie für den Trailer herauskramte.

Aus den gleichen Gründen sind auch einige andere Szenen in den Trailern gelandet, die nicht im Film zu sehen sind. Man hatte viel zu viel Material,so dass der Schnitt wirklich schwierig wurde, erklärt Edwards.