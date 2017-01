Zum Kinostart von Resident Evil: The Final Chapter bietet Sony allen Fans etwas besonderes an: The Killing Floor im 360-Grad-Video erleben und gegen Zombies und Untote anzutreten.

Von Vera Tidona |

Zum Kinostart von Resident Evil: The Final Chapter als Abschluss der erfolgreichen Filmreihe nach der gleichnamigen Videospiele-Reihe von Capcom hat sich das Filmstudio etwas besonderes für alle Fans ausgedacht.

The Killing Floor im 360 Grad-Video erleben

Alice-Darstellerin Milla Jovavich präsentiert ein interaktives 360 Grad-Video, in dem man den Horror im Killing Floor mit zahlreichen Zombies und Untote hautnah erleben kann.

Das Video kann man auch mobil via Facebook spielen und benutzt einfach seine Finger, um als Alice zwischen den Körpern zu navigieren.

Finale der Resident Evil-Reihe im Kino

In Resident Evil: The Final Chapter findet die erfolgreiche Filmreihe von Regisseur Paul W.S. Anderson seinen epischen Abschluss. Milla Jovavich kehrt als Alice an den Ort zurück, wo damals alles anfing: Raccoon City. Im Kampf gegen Zombies, Monster und Untote nimmt es Alice mit der Umbrella Corporation auf, die ihre Truppen für einen finalen Schlag gegen die Überlebenden der Apokalypse versammelt.

In weiteren Rollen spielen Ali Larter (Resident Evil: Afterlife), Iain Glen (Game of Thrones), Shawn Roberts (Resident Evil: Retribution) und Ruby Rose (xXx: Die Rückkehr von Xander Cage) mit.

Resident Evil: The Final Chapter geht am 26. Januar 2017 in den deutschen Kinos an den Start.