Jetzt ist es offiziell: Woody Harrelson übernimmt eine Hauptrolle im neuen Star Wars Spin-off. Gerüchten nach wird er zum Mentor des jungen Han Solo, gespielt von Alden Ehrenreich.

Von Vera Tidona |

Woody Harrelson spielt in Star Wars an der Seite von Alden Ehrenreich als junger Han Solo mit.

Nach dem Erfolg von Rogue One mit knapp einer Milliarde Dollar Einspielergebnis weltweit arbeitet Lucasfilm bereits an einem weiteren Spin-off aus dem Star-Wars-Universum: Die Abenteuer des jungen Han Solo.

Was zunächst noch ein Gerücht war, wird nun vom Filmstudio offiziell bestätigt: Hollywood-Star Woody Harrelson (Zombieland, True Detective, Planet der Affen 3) übernimmt eine Hauptrolle im Star Wars Anthology-Film an der Seite von Alden Ehrenreich als junger Han Solo.

Woody Harrelsons Rolle noch immer geheim

Für welche Rolle er genau vorgesehen ist, wird noch immer nicht verraten. Dem Gerücht nach soll er als Han Solos Mentor in Erscheinung treten.

Die beiden Regisseure des Films Phil Lord und Christopher Miller (Lego Movie) zeigen sich bei der offiziellen Ankündigung über die Besetzung begeistert:

»Wir könnten uns nicht mehr darüber freuen, mit einem Künstler zu arbeiten, der so eine Tiefe und Bandbreite hat wie Woody. Seine Fähigkeit, sowohl Humor als auch Pathos zu finden, oftmals in einer einzigen Rolle, ist einzigartig. Außerdem ist er ziemlich gut in Tischtennis.«, fügen sie noch lachend hinzu.

Bereits zuvor hat das Duo (bekannt durch den Animationshit Lego Movie) den Star-Wars-Fans versprochen, dass der noch namenlose Film über den jungen Han Solo witzig und unerwartet wird.

Star Wars: Han Solo kommt 2018 in die Kinos

Über die Handlung ist nur soviel bekannt, dass der Film die Abenteuer des jungen draufgängerischen Weltraum-Schmugglers Han Solo (gespielt von Alden Ehrenreich) vor den Ereignissen aus »Star Wars: Episode IV - Eine neue Hoffnung« zeigt.

Als weitere Besetzung darf natürlich sein treuer Freund und Begleiter Chewbacca nicht fehlen. Auch ein Wiedersehen mit Lando Calrissian (gespielt von Donald Glover) ist geplant, der eine wichtigen Part in dem Film spielt, schließlich ist er der Grund, wie und warum Han Solo in den Besitz des legendären Millennium Falken kommt. In einer noch geheimen Rolle spielt Game Of Thrones-Star Emilia Clarke mit.

Die Dreharbeiten beginnen noch in diesem Frühjahr für einen geplanten Kinostart im Jahr 2018.