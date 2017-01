Kurz vor Drehstart der Spiele-Verfilmung Tomb Raider mit Alicia Vikander als neue Lara Croft findet die Abenteurerin Unterstützung im Martial-Arts-Kämpfer Daniel Wu. Einen Bösewicht gibt es bereits.

Von Vera Tidona |

Into the Badlands-Star Daniel Wu spielt in der Spiele-Verfilmung Tomb Raider an der Seite von Alicia Vikander als Lara Croft mit.

In wenigen Wochen beginnen die Dreharbeiten zur Spiele-Verfilmung Tomb Raider nach der gleichnamigen beliebten Spiele-Reihe. In der Neuauflage wird das erste Abenteuer der jungen Lara Croft gezeigt, gespielt von der Schwedin Alicia Vikander (Jason Bourne). Als Bösewicht wurde bereits Walton Goggins (The Hateful Eight) bestätigt.

Daniel Wu eilt Lara Croft zur Hilfe

Die Besetzung bekommt mit dem Martial-Arts-Kämpfer Daniel Wu Zuwachs, der die junge Heldin tatkräftig unterstützen wird. Bekannt dürfte der Star der US-Serie Into the Badlands den Spielefans durch seine Rolle als Bösewicht Gul'dan aus der Spiele-Verfilmung Warcraft: The Beginning sein.

In Tomb Raider schlüpft er in die Rolle des Schiffskapitäns Lu Ren, der sich gemeinsam mit Lara Croft auf die Suche nach ihrem verschollenen Vater begibt, den Archäologen Richard James Croft.

Tomb Raider: Lara Crofts erstes Abenteuer

Nach den beiden bekannten Spiele-Verfilmungen zu Tomb Raider mit Angelina Jolie als Lara Croft, findet die geplante Neuverfilmung einen ähnlichen Ansatz wie bereits die Neuausrichtung der Spielereihe mit Rise of the Tomb Raider. Auch hier steht die Vorgeschichte der jungen Lara Croft und ihr erstes Abenteuer im Mittelpunkt der Handlung.

Kinostart im Frühjahr 2018

Die Regie übernimmt der Norweger Roar Uthaug (Cold Prey - Eiskalter Tod), das Drehbuch stammt von Geneva Robertson-Dworet. Ein Kinostart ist für März 2018 angekündigt.