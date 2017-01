In diesem Sommer geht die neue Netflix-Serie Marvel's The Defenders an den Start. Erste Bilder geben Details zur neuen Widersacherin Sigourney Weaver preis.

Von Vera Tidona |

Erste Bilder zeigen die Superhelden zur neuen Netflix-Serie Marvel's The Defenders.

In diesem Jahr gibt es Nachwuchs für Marvel-Serienfans auf Netflix: Marvel's The Defenders. Während die Produktion bereits angelaufen ist, sind jetzt eine Fülle an ersten Bildern zum neuen Superhelden-Team erschienen.

Sigourney Weaver wird zur Schurkin Alexandra

Darauf sind neben den bekannten Charakteren Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage und Iron Fist auch erstmals Sigourney Weaver als geheimnisvolle Gegenspielerin zu sehen. Neben einem ersten Bild verrät das US-Magazin EW auch den Namen und erste Details zum neuen Marvel-Bösewicht Alexandra.

Dabei beschreibt Showrunner Marco Ramirez ihren Charakters als »utter badass«. Demnach ist sie »eine sehr mächtige Kraft in New York City: anspruchsvoll, intellektuell, gefährlich.«

Erstes Treffen der Marvel-Helden

In den Hauptrollen gibt es ein Wiedersehen mit Charlie Cox als Matt Murdock aka Daredevil, Krysten Ritter als Jessica Jones, Mike Colter als Luke Cage und Finn Jones als Danny Rand aka Iron Fist.

Die einzelnen Helden gehen einem Mysterium in New York nach. Dabei verfolgt jeder für sich eine eigene Spur, bis sie plötzlich unerwartet aufeinander treffen und sich die Frage stellen: Was zum Teufel, wer seid ihr? Von da an versuchen sie gemeinsam als die Defenders die Machenschaften der geheimnisvollen Alexandra aufzudecken.

Serien-Start von Marvel's The Defenders

Ein genauer Starttermin für die neue Marvel-Serie auf Netflix gibt es zwar noch nicht, bisher ist nur von einem Start in diesem Sommer die Rede.