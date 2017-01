Der Kinohit Deadpool mit Ryan Reynolds erhält nächstes Jahr eine Fortsetzung. Kurz vor Drehstart von Deadpool 2 gaben nun die beiden Drehbuchautoren Rhett Reese und Paul Wernick erste Details zur Story preis. Darin trifft sehr zur Freude der Comic Fans der sprücheklopfende Anti-Held erstmals auf den legendären Mutanten Cable.

Der neue Charakter in der Comicverfilmung bereitet jedoch den Autoren Kopfzerbrechen, gaben sie in einem Interview mit Collider zu. Der muskelbepackte Mutant aus der Zukunft hat nämlich eine recht komplizierte Origin-Story, die möglichst originalgetreu im Film dargestellt werden soll.

Doch genau da liegt auch das Problem, meinen Rhett Reese und Paul Wernick, die bereits das Skript zum ersten Film verfassten. Anscheinend haben sie einen guten Ansatz gefunden, der jedoch nicht jedem Comic-Fan gefallen wird:

»Cable hat eine so komplizierte Vergangenheit und so unglaublich verzwickte Origin-Story, dass wir davon vieles weglassen werden. Es gibt so viele Rätsel und Wendungen, Sachen wie Klonen und so weiter, bei denen man sich denkt, 'Oh mein Gott. Wie kriegen wir das alles in einem zweistündigen Film unter?' Von daher denke ich, dass wir ihn auf seine Essenz herunterbrechen werden. Es wird authentisch und originalgetreu, aber nicht alle 18.000 Details beinhalten. Wenn man einen Wikipedia-Eintrag zu Cable liest, beginnt man zu schielen.«, meinen Reese und Wernick.