Von Toy Story bis Findet Dorie - Disney zeigt sämtliche Easter Eggs in Pixar-Filmen

Viele haben haben schon manches Easter Eggs in Pixars Animationsfilmen gefunden, ob in Monster AG, Ratatouille oder Die Unglaublichen. Disney präsentiert jetzt in einem Video sämtliche Easter Eggs in Pixar-Filmen.

Von Vera Tidona |