Terminator-Regisseur James Cameron holt sich die Rechte an der erfolgreichen Sci-Fi-Filmreihe zurück. Hier gibt es erste Details auch über den neuen Regisseur und ob Arnie zurückkehren wird.

Von Vera Tidona |

»I'll be back« versprach einst Terminator-Darsteller Arnold Schwarzenegger und wenn es nach James Cameron geht, hält er auch Wort: Denn der Produzent nimmt sich nach über 35 Jahren wieder seiner populären Terminator-Reihe an und kündigt einen neuen Film an. Bis zum Kinostart dauert es aber noch eine ganze Weile.

James Cameron kündigt neuen Terminator-Film an

Der Grund dafür sind die Filmrechte, die im Jahr 2019 wieder zurück an Cameron als Regisseur und Autor des ersten Terminator-Film fallen. Doch das hält den Filmemacher nicht davon ab, schon jetzt sämtliche Vorbereitungen für einen zügigen Produktionsstart zu treffen. So hat bereits die Suche nach passenden Autoren für den neuen Terminator-Film begonnen.

Terminator 6 von Deadpool-Regisseur Tim Miller?

Da Cameron mit seinen geplanten fünf Avatar-Fortsetzungen für die nächsten Jahre voll eingespannt ist, übergibt er die Regie für den inzwschen sechsten Terminator-Film an Tim Miller, der zuletzt mit der erfolgreichen Comic-Verfilmung Deadpool für Aufsehen sorgte.

Rückkehr von Arnie noch offen

Ob auch Arnold Schwarzenegger wieder in seine ikonische Rolle zurückkehren wird, konnte noch nicht bestätigt werden. Die Chancen dafür sehen aber recht gut aus.

Bereits nach dem letzten Teil Terminator: Genisys sprach sich Arnie für eine Rückkehr aus, da jedoch der Film mit über 440 Mio. Dollar weltweit kommerziell zwar kein Mißerfolg war, blieb er dennoch hinter den Erwartungen des Filmstudios zurück. In den USA kam man gerade einmal auf 90 Mio. Dollar Einnahmen. So entschied sich das Studio Paramount, die Filmreihe bis auf weiteres auf Eis zu legen.

Da sich nun Cameron nach den ersten beiden Filmen Terminator (1984) und Terminator 2 (1991) nun erstmals wieder für die Filmreihe verantwortlich zeigt, dürfte ein Wiedersehen mit Arnie nichts mehr im Wege stehen.