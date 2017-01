Die Katze ist aus dem Sack: »Star Wars - Episode 8« heißt jetzt ganz offiziell »The Last Jedi«. Doch hinter diesen drei kleinen Worten verbirgt sich mehr als ein simpler Filmtitel.

Von Marco Risch |

»The Last Knight«, »The Last Samurai«, »The Last Kingdom«, »The Last Airbender« und sogar »The Last Boy Scout« - die Liste an Filmtiteln mit diesem generischen Unterbau könnte noch viel länger sein. Jetzt gesellt sich mit »The Last Jedi« ausgerechnet ein Star-Wars-Film dazu.

Doch gerade das macht diesen Titel alles andere als »generisch«, wie wir im Video-Special von unserem Partnerkanal Nerdkultur erfahren:

Star Wars 8: Wer ist Rian Johnson?

Im Übrigen ist der gezeigte Tweet ein inoffizieller, spanisch-sprachiger Retweet. Der offizielle, brasilianische Tweet wurde kurze Zeit später wieder entfernt.

Ob jetzt wegen einer voreiligen oder einer falschen Übersetzung, werden wir hoffentlich sehr bald wissen. Spätestens dann, wenn der deutsche Titel enthüllt wird.

ULTIMA HORA: El titulo OFICIAL de Star Wars VIII se llamara "EL ULTIMO JEDI". El estreno esta previsto para el próximo 15 de Diciembre. RT pic.twitter.com/6DIkyfo6Sl — Star Wars™ ? (@Battlefront_new) 23. Januar 2017

Natürlich wusste der mutmaßlich »letzte Jedi« Mark Hamill schon etwas länger Bescheid, auch wenn er es nicht wissen wollte:

Mehr dazu: Neue Details zum Todesstern stellen alles auf den Kopf