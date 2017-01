US-Sender Fox entwickelt mit Marvel eine neue X-Men Action-Serie. Nun wird Bryan Singer die Pilotfolge über jungen Mutanten drehen.

Von Vera Tidona |

Regisseur Bryan Singer dreht neue X-Men-Serie für Fox.

Der US-Sender Fox schickt im Februar seine neue Serie Legion aus dem X-Men Universum an den Start. Inzwischen laufen die Vorbereitungen für eine weitere noch namenlose X-Men Serie, die im Gegensatz zu Legion eine Verbindung zur X-Men Filmreihe darstellt.

Bryan Singer dreht X-Men Serie

Als Unterstützung ist auch kein anderer als Regisseur Bryan Singer an Bord, der auch gleich die Pilotfolge in Szene setzen wird. Singer zeigt sich als Regisseur und Produzent von Beginn an für die erfolgreiche X-Men-Filmreihe verantwortlich und brachte zuletzt die beiden Filme X-Men: Zukunft ist Vergangenheit und X-Men: Apocalypse mit Jennifer Lawrence, James McAvoy und Michael Fassbender in die Kinos. Eigentlich kündigte er eine Pause von den X-Men an, doch das hat sich anscheinend geändert.

Als Showrunner und Creator der neuen Serie ist Matt Nix (Burn Notice) an Bord, der von den X-Men-Veteranen und Produzenten Bryan Singer und Simon Kinberg tatkräftig unterstützt wird. Noch steht nicht fest, wann die neue Serie an den Start geht.

Neue junge Mutanten

Die Handlung folgt einem Ehepaar, die mit der Tatsache konfrontiert wird, dass ihr Kind ein Mutant ist und besondere Fähigkeiten besitzt. Auf der Flucht vor der Regierung lernt die Familie weitere Mutanten kennen, die sich im Untergrund organisieren.

Mehr X-Men: Story-Details zum Spin-off The New Mutants enthüllt