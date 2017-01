Den komfortablen Einseiten-Lesemodus gibt's exklusiv bei GameStar Plus. Jetzt holen und fair ohne Werbeunterbrechung surfen und viele Extras dazubekommen.

Fack Ju Göhte 3 - Release-Termin und erste Story-Details mit Elyas M'Barek

Zeki Müller, Chantal, Danger und Co. sind für ein neues Schlujahr zurück: Fack Ju Göhte 3 mit Elyas M'Barek kommt schon in diesem Herbst in die Kinos. Erste Story-Details zum Finale der Trilogie bekannt.

Von Vera Tidona |