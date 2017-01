Die Comic-Verfilmung Black Panther mit Chadwick Boseman geht in den Dreh. Marvel gibt erste Details zur Story und die komplette Besetzung preis. Kinostart ist im Frühjahr 2018.

Von Vera Tidona |

Gleich zu Beginn des Jahres gehen einige Comic-Verfilmungen in Produktion, wie Marvels Avengers: Infinity War, der DC-Film Aquaman mit Jason Momoa und auch Marvels Solo-Abenteuer Black Panther. Passend dazu gibt Marvel jetzt erste Details zur Handlung preis und enthüllt die Besetzungsliste.

Während sich die Marvel Comic Fans auf einen dritten und vierten Avengers-Film freuen, gehört der Superheld Black Panther hierzulande noch zu den wenig bekannten Comic-Helden. Eingeführt wurde Chadwick Boseman als neuer Superheld erstmals in Captain America 3.

Erzfeind Ulysses Klaw ist zurück

So setzt die Handlung des Solo-Abenteurers auch direkt daran an: T'Challa aka Black Panther (Chadwick Boseman) kehrt in seine Heimat zurück, um in der isolierten, technologisch weit entwickelten afrikanischen Nation Wakanda den Platz als König einzunehmen. Doch dann taucht ein alter Feind (Andy Serkis) auf dem Radar wieder auf. T'Challa wird in einen Konflikt gezogen, der das Schicksal von Wakanda und der gesamten Welt gefährdet und ihn selbst als König und Black Panther auf eine harte Probe stellt.

Andy Serkis als Ulysses Klaw aus Avengers: Age of Ultron.

Weitere Besetzung zu Black Panther

Neben Chadwick Boseman als Titelheld gehören zur weiteren Besetzung Michael B. Jordan (Fantastic Four) als mächtiger Krieger Erik Killmonger, Lupita Nyong'o (Star Wars: Das Erwachen der Macht) als Nakia (Malice) mit übermenschlichen Kräften, Martin Freeman (Hobbit, Captain America 3) als Everett Ross, Forest Whitaker (Rogue One) als Zuri, Danai Gurira (The Walking Dead) als Okoye, Daniel Kaluuya (Sicario) als W'Kabi, Sterling K. Brown (The People v. O.J. Simpson) als N'Jobu, Florence Kasumba (Captain America 3) als Ayo, Angela Bassett (London Has Fallen) als Ramonda, John Kani (Captain America 3) als King T'Chaka, sowie Letitia Wright (Glasgow Girls) und Winston Duke (Person of Interest) mit.

Als T'Challas Erzfeind und mächtiger Gegenspieler tritt Andy Serkis als Ulysses Klaw aus Avengers: Age of Ultron erneut auf den Plan.

Black Panther kommt am 16. Februar 2018 in die Kinos.