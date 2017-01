»Star Wars« liefert uns eine der besten und auch bekanntesten Wendungen in der Filmgeschichte. Das weckt Erwartungshaltungen an »Episode 8«.

Von Marco Risch |

»Plot Twists« sind ein wunderbares Element für eine spannende Handlung. Nur darüber reden fällt schwer. Das Gute an der allgemein bekannten Wendung in »Das Imperium schlägt zurück« ist, dass sie bereits jeder kennt. Unser Partnerkanal Nerdkultur nimmt sie als Schablone für einen Vergleich: Was macht eine gute Wendung aus? Und was bedeutet das für »Star Wars 8: The Last Jedi«?

Spoilerfrei? Es werden kurze, unzusammenhängende Impressionen anderer Filme eingestreut, die man entweder bereits kennt oder aber einem nichts sagen werden. Keine Auflösungen.

Ob »The Last Jedi« unsere hochgesteckten Erwartungen erfüllen kann, werden wir frühestens am 14. Dezember 2017 erfahren, wenn er hierzulande im Kino startet.

Bis zum ersten richtigen Teaser-Trailer lohnt es sich aber ausgiebig über den mehrdeutigen Filmtitel Gedanken zu machen:

