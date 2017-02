Im Kürze kommt der Action-Kracher John Wick 2 mit Keanu Reeves in die Kinos. Nun sprach der Regisseur über erste Pläne zu einer möglichen Prequel-Serie.

Von Vera Tidona |

Am 16. Februar kommt mit dem Action-Kracher John Wick 2 die Fortsetzung zum Überraschungshit mit Keanu Reeves in die Kinos. Regisseur Chad Stahelski kündigte erst kürzlich einen weiteren dritten Teil an. Doch nicht nur das. Gegenüber der Presse verriet er nun, dass es bereits Pläne für ein Prequel gibt.

Ideen für ein Prequel gibt es bereits

Demnach wollte man für das Sequel zunächst die Vorgeschichte des knallharten Auftragskiller erzählen, doch dann habe man sich doch anders entschieden und vielmehr eine Fortsetzung gedreht. Die vielen Ideen für ein Prequel gehen aber nicht verloren, versprach Stahelski gemeinsam mit Drehbuchautor Derek Kolstad. So habe das Filmstudio Lionsgate bereits großes Interesse gezeigt und plant mit einer John Wick-Serie.

»Im Grunde haben wir das Prequel fast fertig geschrieben, aber wir sparen das für andere Aspekte des Franchise auf. Lionsgate ist sehr an einer John Wick-Serie interessiert, und das klingt für uns sehr reizvoll, diese kreativen Ideen dort einzubringen.«

Dabei sieht er im Bereich Fernsehen ein großes Potential, schließlich ist in einer Serie von der Story her deutlich mehr möglich, als sie in einem Zweistundenfilm.

John Wick 3 in Arbeit

Erst im vergangenem Herbst verriet Regisseur Chad Stahelski, dass sie schon viele gute Ideen für John Wick 3 haben, die sie im Auftrag des Filmstudios Lionsgate schon sammeln sollen.

»Das Studio hat uns gefragt, ob wir nicht schon einmal die Köpfe zusammenstecken können, um zu sehen, ob etwas Spannendes herauskommt. Winston (Ian McShane) wird eine wichtige Rolle im nächsten Teil einnehmen, ebenso Lance Reddick. Wir haben ein paar Ideen.«, bestätigt Stahelski.

Noch steht nicht fest, wann John Wick 3 und eine geplante Prequel-Serie zur erfolgreichen Filmreihe kommen. Zunächst geht es in John Wick: Chapter 2 mit Keanu Reeves in den deutschen Kinos weiter.