Alden Ehrenreich ist der neue, junge Han Solo. Was man über ihn und den Film wissen sollte und wer er überhaupt ist.

Von Marco Risch |

Mit dem kürzlichen Drehstart des Prequels zu Han Solo ist es nun endgültig in Stein gemeißelt: Der Nachfolger von Harrison Ford in der Rolle des legendären Schmugglers ist Alden Ehrenreich.

Dieser ist kein unbeschriebenes Blatt. Im Video unseres Partnerkanals Nerdkultur sehen wir uns ihn und den umstrittenen Film genauer an:

Das noch offiziell unbetitelte Spin-off startet eigentlich am 24. Mai 2018 in den hiesigen Kinos. Die mittlerweile betitelte 8. Episode der Hauptreihe erscheint noch dieses Jahr am 14. Dezember: »Star Wars - The Last Jedi«.

Wegen der ungewöhnlichen Nähe beider Filme gilt allerdings eine Verschiebung von »Han Solo« in den Dezember hinein als sehr wahrscheinlich. Ähnlich war es bereits »Episode 8« mit »Rogue One« ergangen.

