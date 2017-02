Arnie kündigt seine Rückkehr als Terminator an - diesmal in 3D. Regisseur James Cameron hat sein SciFi-Meisterwerk aufwendig restauriert und konvertiert. Jetzt steht endlich der Release-Termin fest.

Von Vera Tidona |

Arnie ist back: James Cameron bringt sein Meisterwerk Terminator 2 als 3D-Version zurück in die Kinos.

He's back! Regisseur James Camerons bringt sein Action-SciFi-Meisterwerk mit Arnold Schwarzenegger als T-800 zurück in die Kinos. Die Rede ist nicht etwa von dem kürzlich angekündigten neuen Terminator-Film, den Cameron als nächstes machen möchte.

Vielmehr dürfen sich Fans auf ein Wiedersehen mit Arnie in Terminator 2: Tag der Abrechnung freuen, der jetzt 25 Jahre nach seiner Premiere erstmals in 3D zurück auf die große Leinwand kommt. Cameron selbst hat die Arbeit an seinem erfolgreichen Kinofilm überwacht, der aufwendig restauriert und in 3D konvertiert wurde.

Filmposter zur 3D-Fassung von Terminator 2.

29. August ist Judgment Day

Am 29. August 2017 kann man das Ergebnis schließlich bundesweit in den Kinos sehen. Wann er schließlich auch auf Blu-ray für's Heimkinos erscheint, wird noch bekannt gegeben.

Terminator 2: Tag der Abrechnung (1991) spielt 10 Jahren nach den Ereignissen des ersten Terminator-Films von Cameron aus dem Jahr 1984. Sarah Connor (Linda Hamilton) wird erneut mit der Gefahr aus der Zukunft konfrontiert, denn ein neuer Terminator T-1000 (Robert Patrick) ist auf die Erde zurückkehrt. Sein Ziel: den jungen John Connor (Edward Furlong) zu eliminieren, bevor er eines Tages zum Anführer des menschlichen Widerstandes gegen die Terrorherrschaft der Maschinen aufsteigt. Sarah tut alles um ihren Sohn zu schützen und erhält Unterstützung aus der Zukunft: Ein umprogrammierter Terminator (Arnold Schwarzenegger) der alten Generation T-800 soll John Connor um jeden Preis beschützen.