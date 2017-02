Regisseur Michael Bay bringt im Sommer Transformers 5 in die Kinos. Die offizielle Story zum Action-Kracher geht tatsächlich ins Mittelalter zu König Artus und seine Ritter. Eine alles entscheidende Schlacht kündigt sich an.

Von Vera Tidona |

Im Sommer bringt Michael Bay den inzwischen fünften Teil der erfolgreichen Transformers-Filmreihe in die Kinos: Transformers - The Last Knight.

Jetzt wurde die offizielle Story zum Action-Kracher veröffentlicht, die bereits einiges aus früheren Gerüchten und dem ersten Trailer bestätigt: Es geht ins Mittelalter zu König Artus und seine Ritter im Kampf gegen die Transformers.

Historische Schlachten und neue Transformers

Poster zu Transformers 5: The Last Knight.

Eine alles entscheidende Schlacht zwischen Menschen und Robotern kündigt sich an, bei der nur eine Welt überleben wird. Dazu gibt es wohl auch interessante Wendungen bei den Autobots und den Decepticons.

Und so liest sich die offizielle Story zum Film: Menschen und Transformers befinden sich im Krieg, Optimus Prime ist nicht mehr da. Der Schlüssel, um unsere Zukunft zu sichern, liegt in den Geheimnissen der Vergangenheit begraben, in der versteckten Historie der Transformers auf der Erde.



Die Welt zu retten, liegt nun auf den Schultern von ungewöhnlichen Verbündeten: Cade Yeager (Mark Wahlberg), Bumblebee, den englischen Lord Sir Edmund Burton (Anthony Hopkins) und die Oxford-Professorin Vivian Wembley (Laura Haddock). Im Leben eines jeden kommt der Zeitpunkt, in dem es darauf ankommt, einen Unterschied zu machen: Gejagten werden zu Helden, Helden zu Bösewichten. Es wird nur eine Welt überleben: ihre oder unsere.

Mensch vs. Transformers

In den Hauptrollen gibt es ein Wiedersehen mit Mark Wahlberg als Cade Yeager, Josh Duhamel als Lieutenant Colonel Lennox und Tyrese Gibson als Robert Epps. In weiteren Rollen sind Newcomerin Isabela Moner Izabella, Jerrod Carmichael, Laura Haddock, Santiago Cabrera und Anthony Hopkins dabei.

Zu den Transformers gehören auf der Seite der Autobots Optimus Prime, Bumblebee, Hound, Crosshairs, Drift, Hot Rod und Newcomer Sqweeks. Als Decepticons sind Megatron, Barricade und Onslaught dabei.

Transformers: The Last Knight kommt am 22. Juni 2017 in die Kinos.

Transformers 6 und Bumblebee-Film geplant

Auch wenn Regisseur Michael Bay nach dem fünften Teil das Ruder abgeben wird, stehen schon jetzt die Kinostarttermine für Transformers 6 in 2019 sowie ein Bumblebee Spin-off für 2018 fest.