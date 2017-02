Comics machen alles möglich: In einem neuen Crossover treffen Green Lantern und Planet der Affen aufeinander. Wie würde wohl ein solcher Kinofilm aussehen?

Von Vera Tidona |

Neuer Crossover-Comic verbindet zwei Welten: Planet der Affen und Green Lantern.

Die Geschichte aus dem Roman und der Kultfilm-Reihe Planet der Affen und den DC Comics Green Lantern haben erst einmal nicht wirklich viel gemeinsam. Nicht so in der Welt der Comics, denn hier ist fast alles möglich.

Das haben sich anscheinend auch die Macher der Comics Green Lantern gedacht und bringen jetzt ein Crossover mit Planet der Affen heraus.

Crossover-Comic Planet der Affen/Green Lantern.

Green Lantern treffen Planet der Affen

Und darum geht es: Die Green Lantern Corps unter der Führung von Hal Jordan finden einen neuen Ring und begeben sich auf die Suche nach der mächtigen Quelle der Kraft, bevor es in die Hände von Sinestro fällt. Schließlich entdecken sie etwas, was alles bisherige ändern wird: Den Planet der Affen.

Für die neue Comic-Reihe von Boom Studios zeigen sich die Autoren Justin Jordan und Robbie Thompson und der Künstler Barnaby Bagenda verantwortlich.

Crossover: Ideen für Comic-Verfilmungen?

Ob die Comics auch einmal als Vorlage für einen Kinofilm dienen, bliebt abzuwarten. Inzwischen arbeitet der Verlag Boom Studios an weiteren ungewöhnlichen Crossocer-Comics, wie Justice League & Power Rangers.

Planet der Affen und Green Lantern im Kino

Weniger spektakulär dürfte es in dem geplanten Kinofilm Green Lantern Corps. gehen, der sich derzeit in Arbeit befindet. Und auch im dritten Teil der Filmreihe Planet der Affen geht es weniger übernatürlich weiter, dafür kündigt sich der unausweichliche Krieg zwischen Menschen und Affen an.