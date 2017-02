Zum Super Bowl werden wie jedes Jahr zahlreiche neue Trailer zu kommenden Film- und Serien-Highlights vorgestellt: Hier gibt es die neuen Trailer und Clips zu Fluch der Karibik 5, Guardians of the Galaxy 2, Fast & Furious 8, Transformers 5, Wolverine 3, John Wick 2, Baywatch und zur zweiten Staffel des Serienhits Stranger Things.

Beim Super Bowl wurden neue Trailer zu Guardians of the Galaxy 2 und viele weitere Film- und Serien-Highlights vorgestellt.

Der Super Bowl ist das größte Medien-Ereignis der Welt. Auch in diesem Jahr wurden den Millionen Zuschauern am Wochenende die neusten Trailer und Clips zu den kommenden Kino- und Serien-Highlights vorgestellt.

So gibt es einen neuen Trailer zum Piratenabenteuer Fluch der Karibik 5 mit Johnny Depp als Captain Jack Sparrow, das erweiterte Team der Weltraumhelden aus Guardians of the Galaxy 2 mit Baby Groot wird vorgestellt und viele neue spektakuläre Actionszenen aus Fast & Furious 8 mit Vin Diesel gibt es zu sehen.

In Wolverine 3 muss Hugh Jackman als Logan seinen letzten Kampf ausfechten, und während im Action-Kracher Transformers 5 mit Mark Wahlberg die Ritter ihre Schwerter gegen die Maschinen ziehen, lässt Dwayne Johnson in der Komödie Baywatch seine Muskeln spielen und Keanu Reeves zeigt im Actionfilm John Wick 2, was er so drauf hat.

Darüber hinaus dürfen Serienfans einen ersten Blick auf die neuen Folgen der erfolgreichen Mystery-Serie Stranger Things werfen.

Pirates of the Caribbean 5: Salazars Rache

Im inzwischen fünften Fluch-der-Karibik-Abenteuer mit Johnny Depp als Captain Jack Sparrow gibt es auch ein Wiedersehen mit Orlando Bloom als Will Turner. Als neuer und gefährlicher Gegenspieler tritt diesmal Javier Bardem (Skyfall) als Captain Salazar auf dem Plan, der sämtliche Piraten vernichten möchte. Jack Sparrow sieht einzig im legendären Dreizack des Poseidon die Möglichkeit, sich vor Salazars Rache zu retten. Doch auf seiner Suche nach dem mächtigen Artefakt ist er nicht allein. In weiteren Rollen spielen Geoffrey Rush als Captain Barbosa, Brenton Thwaites als Henry und der britische Ex-Beatle und Musiker Paul McCartney in einer geheimen Gastrolle mit. Regie führt das Duo Espen Sandberg und Joachim Rønning (Kon-Tiki). Deutscher Kinostart: 25. Mai

Guardians of the Galaxy Vol. 2

Nach den Ereignissen aus dem Vorgängerfilm Guardians of the Galaxy werden Star-Lord (Chriss Pratt) und sein Team als Retter der Galaxie gefeiert. Doch schon bald stürzen sie sich in ein neues Weltraum-Abenteuer, während Star-Lord auf der Suche nach seinem Vater ist. Mit dabei sind neben Chris Pratt als Star-Lord, Drax (Dave Bautista), Yondu (Michael Rooker), Rocket (Stimme von Bradley Cooper), Baby Groot (Stimme von Vin Diesel), Nebula (Karen Gillan), Gamora (Zoe Saldana), Mantis (Pom Klementieff), Elizabeth Debicki als mächtige Priesterin Ayesha und Kurt Russell (The Hateful Eight). Welche Rolle dabei Sylvester Stallone spielen wird, ist noch immer geheim. Deutscher Kinostart: 27. April.

Stranger Things

Im ersten Trailer zur zweiten Staffel der erfolgreichen Mystery-Serie Stranger Things kündigt etwas großes und unheimliches an. Ein Jahr nach den seltsamen Vorfällen ist in der Stadt wieder Ruhe eingekehrt und die jungen Helden freuen sich auf den Kinostart von Ghostbusters im Jahr 1984. Weitere Details zur zweiten Staffel sind noch geheim. Serien-Start: Halloween 2017 auf Netflix.

Transformers 5: The Last Knight

Im neuen Action-Spektakel von Michael Bay gibt es nicht nur ein Wiedersehen mit Mark Wahlberg als Cade Yeager und Josh Duhamel als Lieutenant Colonel William Lennox im Kampf gegen die mächtigen Transformers. Jetzt enthüllt der Regisseur, dass bereits im Mittelalter König Artus gegen die Maschinen kämpfte. Zur Besetzung gehören außerdem Stanley Tucci, Newcomerin Isabela Moner, Tyrese Gibson, Liam Garrigan und Anthony Hopkins. Deutscher Kinostart: 22. Juni.

Fast & Furious 8

Actionreich geht es auch im achten Teil der erfolgreichen Filmreihe mit Vin Diesel weiter. Doch diesmal scheint sich Dom gegen seine Freunde und Familie zu stellen und verbündet sich mit einer neuen und mysteriösen Gegenspielerin (Charlize Theron, Mad Max: Fury Road). Neben Vin Diesel gibt es ein Wiedersehen mit Hobbs (Dwayne Johnson), Deckard Shaw (Jason Statham), Letty Ortiz (Michelle Rodríguez), Roman Pearce (Tyrese Gibson) und Kurt Russell als Frank Petty. Die Regie führt F. Gary Gray (The Italian Job). Deutscher Kinostart: 13. April

Wolverine 3

Im dritten Solo-Abenteuer gibt Hugh Jackman als X-Men Mutant Wolverine seinen Abschied. So fällt die Comic-Verfilmung auch sehr viel düstere als die Vorgängerfilme aus. In einer nahen Zukunft versucht Logan mit Professor X die junge Mutantin X-23 vor ihren Feinden zu schützen, doch ihre Gegner sind ihnen dicht auf den Fersen. Mit Hugh Jackman als Logan aka Wolverine, Patrick Stewart als Professor X, Newcomerin Dafne Keen als Laura Kinney aka X-23, sowie Boyd Holbrook als Donald Pierce, Richard E. Grant als Dr. Zander Rice und Stephen Merchant als Mutant Caliban. Deutscher Kinostart: 2. März

John Wick 2

Nach dem Überraschungshit aus dem Jahr 2014 kommt nun die Fortsetzung zum Actionfilm mit Keanu Reeves als ehemaliger Profikiller in die Kinos. Diesmal legt sich John Wick in Rom mit den gefährlichsten Auftragskillern aus aller Welt an. Mit dabei sind Laurence Fishburne (Matrix), Ian McShane (Fluch der Karibik), Bridget Moynahan (Blue Bloods), Ruby Rose (Resident Evil: The Final Chapter) und Peter Stormare (Fargo). Deutscher Kinostart: 16. Februar

Baywatch

Die Rettungsschwimmer von Malibu nach der gleichnamigen Kultserie sind zurück. Diesmal sorgt Dwayne Johnson in der Action-Komödie für Ordnung am Strand, während Zac Efron als Sunnyboy Sprüche klopft. In weiteren Rollen spielen Alexandra Daddario, Kelly Rohrbach, Priyanka Chopra, Jon Bass und Ilfenesh Hadera mit. Auch Originalstar der Serie David Hasselhoff ist in einer Gastrolle dabei. Deutscher Kinostart: 1. Juni.