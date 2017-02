»John Wick« ist eines der Action-Highlights der letzten Jahre. Dass dahinter aber viel mehr steckt als blanke Gewalt, zeigt die Geschichte und Kunst der Actionfilme.

Von Marco Risch |

Ausufernde Schießereien gehören zu einem guten Actionfilm wie ausufernde Toilettengänge an Weihnachten. Dabei haben zumindest erstere sich im Laufe der Jahrzehnte von reinem Beiwerk zu einem Kunsthandwerk entwickelt.

Wie das vonstatten ging und weshalb das exemplarisch für den einzigartigen Stil von »John Wick« ist, zeigt unser Partnerkanal Nerdkultur:

Die Fortsetzung »John Wick: Kapitel 2« startet hierzulande pünktlich zum Valentinstag-Wochenende am 16. Februar 2017.

In den USA allerdings noch rechtzeitig zum inoffiziellen Feiertag und damit zeitgleich zur Sadomaso-Schnulze »Fifty Shades of Grey: Gefährliche Liebe«. Darum weiß das Marketing und spielt im neuesten TV-Spot zum Super Bowl auch darauf an:

