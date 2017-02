Die Invasion der Zombies macht eine längere Pause. Noch immer hat das Horror-Sequel mit Brad Pitt keinen Regisseur. Nun stellt das Filmstudie die Produktion auf unbestimmte Zeit zurück.

Von Vera Tidona |

Jetzt ist es offiziell: Das Filmstudio Paramount nimmt das geplante Zombie-Sequel World War Z 2 aus seiner Startliste. Ursprünglich sollte Brad Pitts Horror-Thriller noch in diesem Jahr in die Kinos kommen, doch noch immer gibt es keinerlei Informationen darüber, wer sich nun für die Regie des Films verantwortlich zeigen wird.

David Fincher sollte die Regie führen

Zuletzt war im vergangenem Sommer die Rede davon, dass David Fincher (Fight Club) für die Regie vorgesehen sei. Doch daraus wurde anscheinend nichts. Zuvor sollte bereits Regisseur J.A. Bayona (The Impossible) den Posten übernehmen, doch er verließ das Projekt für Steven Spielbergs Jurassic World-Sequel wieder. Unklar ist nun, ob weiterhin aktiv nach einem neuen Regisseur gesucht wird oder das Projekt vorerst auf Eis gelegt wird. Angeblich glaube man weiterhin an einer Fortsetzung.

Zombie-Invasion mit Brad Pitt

Nach dem Kinoerfolg von World War Z (2013) nach einer Buchvorlage von Max Brooks über eine Zombie-Invasion stand schnell fest, dass es eine Fortsetzung geben wird. Ursprünglich plante Brad Pitt als Hauptdarsteller und Produzent des Films sogar mit einer Trilogie.

Doch die Dreharbeiten zum ersten Film liefen chaotisch und so nahm man zunächst Abstand von zwei weiteren Fortsetzungen. Damals war von Spannungen zwischen dem Hollywoodstar und Regisseur Marc Forster die Rede, auch wurde der Film während der Dreharbeiten immer teurer und verschlang schließlich 200 Mio. US-Dollar. In den Kinos lief er mit über 540 Mio. Dollar Einnahmen weltweit erfolgreich an.

Zum Kinofilm ist das Mobile-Game World War Z über die Zombie-Apokalypse erschienen.