Im April rast Vin Diesel mit Fast 8 in die Kinos. Dazu kündigt jetzt Universal eine spektakuläre Live-Show mit den besten Stunts aus der Action-Reihe an. Los geht es im Januar 2018 - auch in Deutschland.

Von Vera Tidona |

Universal schickt seine beliebte und erfolgreiche Filmreihe Fast & Furious auf Tour. Mit Fast & Furious Live fällt nächstes Jahr im Januar der Startschuss für eine internationale Stadion-Tour rund um den Globus, bei dem Fans der Filmreihe die besten und spektakulärsten Action-Szenen und Stunts hautnah erleben dürfen.

Besten Auto-Stunts aus Fast & Furious Live erleben

Was Vin Diesel auf der großen Leinwand kann, können die Zuschauer im Stadion in atemberaubenden Action-Szenen von erfahrenen Stuntfahrern miterleben. Vor filmreifen Kulissen mit realen Hindernissen werden die spektakulären Auto-Stunts mit technisch höchster Perfektion nachgestellt.

Für die Umsetzung arbeitet Universal mit dem erfahrenem Brand Events Team zusammen, deren Produzenten Chris Hughes und James Cooke-Priest bereits die äußerst erfolgreiche Stunt-Show Top Gear Live nach der weltweit erfolgreichsten britischen Autosendung in die Stadien brachte.

»Fans werden alles, was sie an den Filmen lieben, hautnah in einer unglaublichen Liveshow erleben können. Sie werden mitten im Geschehen sein.«, verspricht Cooke-Priest und kündigt die »spektakulärste Live Auto Show aller Zeiten« an.

Im Januar 2018 geht es los. Genaue Termine für die Fast & Furious Live Stadion-Tour werden noch bekannt gegeben.

Ready for the ultimate adrenaline rush? Fast & Furious Live Global Tour hits the road in 2018. More info: https://t.co/HY45Eq7jGB pic.twitter.com/DiD4ghgehb — FastandFuriousLive (@FastLive) February 7, 2017

Fast & Furious 8 ab April im Kino

In den Kinos geht es am 13. April mit Vin Diesel in Fast & Furious 8 weiter. Darin stellt sich Don anscheinend gegen seine Freunde und verbündet sich mit einer neuen Gegenspielerin, gespielt von Charlize Theron (Mad Max: Fury Road). Wieder mit dabei sind Dwayne Johnson, Michelle Rodríguez, Jason Statham und Kurt Russell. Regie führt F. Gary Gray (The Italian Job).