Im Herbst gehen die neuen Folgen der Mystery-Serie Stranger Things auf Netflix an den Start. Neben dem Release-Termin verraten die Macher jetzt nähere Details zur Story und der Besetzung.

Von Vera Tidona |

An Halloween geht die 2. Staffel der Erfolgsserie Stranger Things auf Netflix an den Start.

Netflix kündigt für diesen Herbst die zweite Staffel der erfolgreichen Mystery-Serie Stranger Things an. Ein erster Trailer wirft schon jetzt einen Blick auf die neuen Folgen.

Nun geben die Macher des Serienhits, die Zwillingsbrüder Matt und Ross Duffer, gegenüber EW die Story zur zweiten Staffel preis und bestätigen damit auch die Besetzung der Serie. Achtung Spoiler Gefahr!

Offizielle Story zu Staffel 2

Die neuen Folgen spielen im Jahr 1984, ein Jahr nach den Ereignissen aus der ersten Staffel: Es ist Halloween in Hawkins, Indiana und die Jungs Dustin (Gaten Matarazzo), Mike (Finn Wolfhard) und Lucas (Caleb McLaughlin) gehen als Ghostbuster verkleidet. Will (Noah Schnapp) ist nach seiner Rettung wieder bei seinen Freunden, jedoch haben seine Erlebnisse ihre Spuren hinterlassen. Laut Matt Duffer sieht er plötzlich Bilder aus der anderen Welt, unwissend ob sie real oder Fiktion sind.

Währenddessen versucht seine Mutter Joyce (Winona Ryder) für Stabilität für Will und seinem Bruder Jonathan (Charlie Heaton) zu sorgen. Sie beginnt mit ihrem ehemaligen Klassenkameraden Bob (Neuzugang Sean Astin) eine Beziehung, damit ihre Söhne eine gute Vaterfigur in ihrem Leben haben. Stattdessen versucht Polizist Jim Hopper (David Harbour) die Ereignisse zum Schutz von Joyce und den Kindern geheimzuhalten. Am meisten leiden wohl Nancy (Natalia Dyer) und Mike (Finn Wolfhard) unter dem (scheinbaren) Tod von Barb (Shannon Purser) und Eleven (Millie Bobby Brown).

Die Neuen in Staffel 2

Zu den Neuzugängen gehören neben Sean Astin (Sam-Darsteller aus Herr der Ringe) die Jungdarsteller Dacre Montgomery und Sadie Sink als die Geschwister Billy und Max, die sich mit den Jungs anfreunden. Als neuer Leiter des Labors spielt Paul Reiser als Dr. Owens mit.

In den neuen Folgen wird auch die übernatürliche Welt wieder eine wichtige Rolle einnehmen, schließlich sei der Riss in die Paralleldimension noch immer geöffnet, bestätigen die Duffer-Brüder. Mit welchen Monstern man aber künftig rechnen muss, ist noch streng geheim.

Stranger Things geht an Halloween weiter

Die zweite Staffel von Stranger Things ist passenderweise ab Halloween auf Netflix auch in Deutschland abrufbar. Die Anzahl der Episoden wurde auf neun Folgen erhöht, eine mehr als die erste Staffel mit acht Episoden.