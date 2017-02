Nach dem ersten Video geht es jetzt im neuen witzigen Video mit der ungewöhnlichen WG weiter: Chris Hemsworth als Donnergott Thor zahlt seinem Mitbewohner Darryl keine Miete.

Von Vera Tidona |

Im vergangenen Jahr hat Marvel bereits in einem witzigen Video das Geheimnis gelüftet, was der Donnergott Thor (Chris Hemsworth) eigentlich gemacht, während der Rest der Avengers in Captain America: Civil War aufeinander losgingen: Er hat eine Wohngemeinschaft mit seinem neuen Mitbewohner Darryl gegründet - und auch sonst hat er sich mit alltäglichen Dingen beschäftigt.

Jetzt kommt Teil 2 der Thor & Darryl WG: In einem neuen Clip versucht der nordische Donnergott seine Miete mit Sachwerten zu bezahlen und lässt auch seine Muskeln spielen.

Während der erste Clip auf der Blu-ray von Captain America 3 zu finden ist, gehört der zweite Clip zu den vielen Extras der angekündigten Blu-ray von Doctor Strange.

Thor 3 mit Hulk kommt im Herbst

Als nächstes darf Chris Hemsworth als Thor im dritten Solo-Film Thor: Ragnarok endlich seinen Hammer wieder schwingen. An seiner Seite gibt es ein Wiedersehen mit Mark Ruffalo als Bruce Banner aka Hulk und Benedict Cumberbatch als Doctor Strange. Kinostart ist am 26. Oktober 2017.