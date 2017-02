Apple macht iPhone zum Bat-Computer :

Angelehnt an den Animationsspaß Lego Batman Movie macht Apple das iPhone zum Bat-Computer. Nach einem bestimmten Befehl antwortet Siri mit Zitaten aus dem Film.

Von Vera Tidona |

Apple lässt Siri auf dem iPhone mit Ztaten aus dem Film Lego Batman antworten.

Im Animationsspaß The Lego Batman Movie kommuniziert der Titelheld mit seinem Bat-Computer, der im Original die Stimme von Apples Siri hat. Was im Film funktioniert, gibt es auch im echten Leben: Apple hat tatsächlich einige Zitate aus dem Film in Siris Repertoire aufgenommen - wenigstens in der englischen Version.

Siri antwortet wie im Film

Und so kann man auch in Deutschland aus seinem iPhone einen Bat-Computer machen: Über die Einstellungs-App in der Liste »Siri« auswählen. Anschließend die »Sprache« auf »Englisch (Vereinigte Staaten)« wechseln. Mit dem Befehl »Hey Computer« wird nun Siri antworten als wären man Lego Batman persönlich. Zu den vielen Zitaten gibt es beispielsweise »I am at your Service, Lego Batman sir« oder »How can I help you, Lego Batman« zu hören.