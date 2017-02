Regisseur Rian Johnson hat bereits einen Ausblick auf Luke und Rey in Die letzten Jedi gegeben. Jetzt gibt es Gerüchte zu Finn und welche gefährliche Mission er im neuen Star-Wars-Film bewältigen muss.

Von Vera Tidona |

Gerüchten nach begibt sich Finn in Star Wars 8: Die letzten Jedi auf eine gefährliche Mission.

Für den neuen Star-Wars-Film Episode 8: Die letzten Jedi, so der deutsche Titel des Film, hat Regisseur und Drehbuchautor Rian Johnson bereits erste Details zu Handlung preisgegeben.

Darin ist in erster Linie von Luke Skywalker (Mark Hamill) und Rey (Daisy Ridley) und ihre Ausbildung als Jedi die Rede. Doch viele Fans stellen sich zu Recht die Frage, was macht eigentlich Finn (John Boyega) im neuen Star-Wars-Film und welche Aufgabe wurde dem ehemaligen Stormtrooper und neues Mitglied des Widerstands zugedacht.

Welche Aufgabe hat Finn in Episode 8?

Die Antwort liefern nun die gut informierten US-Kollegen von MakingStarWars.net, die aus internen Quellen etwas erfahren haben möchten. Zwar handelt es sich dabei nur um ein Gerücht, dennoch besteht die Gefahr von Spoilern.

Warnung: der folgende Absatz enthält Spoiler

Dem Bericht nach gibt es Hinweise darauf, dass Finn von den Rebellen auf eine gefährliche Undercover-Mission geschickt wird. Als Offiziers der Ersten Ordnung verkleidet, soll er eine Sprengladung im Inneren eines Super-Sternenzerstörers anbringen, um diesen zu zerstören. Dabei begegnet er einem anderen Stormtropper, angeblich von Tom Hardy dargestellt, der Finn noch aus seiner Zeit als Stormtrooper bei der Ersten Ordnung kennt und ihn bei der Begrüßung für seine Beförderung gratuliert, unwissend, dass Finn inzwischen zur Widerstandsarmee gehört.



Dabei soll der genannte Super-Sternenzerstörer weitaus größer sein, als beispielsweise der aus dem Film »Die Rückkehr der Jedi-Ritter«, Executor, als persönliches Flaggschiff von Darth Vader. Auch ist die Rede von einem roten Planeten als Hauptbasis der Ersten Ordnung, über dem der Super-Sternenzerstörer schwebt. Zu Snoke (Andy Serkis) möchte man erfahren haben, dass er in einer mobilen Kommandobasis reisen wird.

Ob an dem Gerücht und den vielen weiteren Fan-Theorien etwas dran ist, wird sich wohl spätestens am 14. Dezember zeigen, wenn Star Wars: Die letzten Jedi in die deutschen Kinos kommt.