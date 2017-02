Im Mai kommt Ridley Scotts SciFi-Horror in die Kinos. Ein neues Set-Bild zeigt erstmals die komplette Crew der Covenant inklusive James Franco. Dazu ist ein Special Sneak Peek angekündigt.

Von Vera Tidona |

So sieht die komplette Crew der Covenant in Ridley Scotts Alien-Horror-Film aus - und in der Mitte steht James Franco.

Im Frühjahr kommt Ridley Scotts Science-Fiction-Horror Alien: Covenant in die Kinos. Jetzt kündigt das Filmstudio ein Special Sneak Peek für heute an und präsentiert dazu ein neues Set-Bild mit der kompletten Crew des Raumschiffs Covenant.

James Franco geht auf Alien-Jagd

Auf dem Bild sind nicht nur Katherine Waterston und Michael Fassbender zu sehen, auch wird erstmals James Franco in seiner Rolle gezeigt. Vieles spricht dafür, dass er tatsächlich als Captain des Raumschiffs mitspielt, schließlich steht er am Kopf des Tisches.

Zur weiteren Besetzung gehören Danny McBride, Demian Bichir, Jussie Smolett, Amy Seimetz, Carmen Ejogo, Callie Hernandez und Billy Crudup. Auch Prometheus-Star Noomi Rapace ist in einer kleinen Rolle dabei.

Alien: Covenant spielt zehn Jahre nach den Ereignissen aus Prometheus. Das Raumschiff Covenant landet auf der Suche nach neuen Kolonie-Standorten auf einem fremden Planeten. Schnell wird klar, dass das vermeintliche Paradies ein gefährlicher Ort ist. Als ein erstes Crew-Mitglied von einem außerirdischen Parasiten befallen wird, entwickelt sich die Mission zum Albtraum. Vor Ort trifft die Crew auf den Android David (Michael Fassbender), den wohl einzigen Überlebenden der gescheiterten Prometheus-Expedition.

Ein neuer Trailer in Kürze?

Das geheimnisvolle Sneak Peek wird während der Ausstrahlung einer neuen Folge der Fox-Serie Legion gezeigt. Dabei könnte es sich durchaus um einen neuen Trailer handeln, schließlich kommt Alien: Covenant bereits am 18. Mai in die deutschen Kinos, ein Tag vor dem US-Start.