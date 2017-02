Star Wars: Rogue One :

Die Geschichten hinter Rogue One: A Star Wars Story : Die Idee zu Rogue One - John Knoll von ILM (Industrial Light & Magic) erklärt, wie er das Konzept für den Film entwickelte und warum es der richtige Film ist, um die Star Wars Filme außerhalb der Skywalker-Saga einzuführen.

Bodhi & Saw: Der Pilot & der Revolutionär - Forest Whitaker und Riz Ahmed sprechen über Saw Gerrera, den gebrochenen Führer einer Bande rebellischer Extremisten und Bhodi Rook, den ehemaligen Frachtpiloten des Imperiums.

Visionen der Hoffnung: Der Look von Rogue One - Die Filmemacher beschreiben die Heraus­forderungen und den Nervenkitzel, den sie bei der Entwicklung des komplett neuen Looks für einen Film verspürten, der gleichzeitig in die Original-Trilogie passen sollte.