Warner baut sein DC Extended Universe mit dem Solo-Film Nightwing weiter aus. Der neue Superheld ist Batmans ehemaliger Sidekick Robin aka Dick Grayson. Einen Regisseur gibt es bereits.

Von Vera Tidona |

Warner kündigt weitere DC-Comic-Verfilmung an: Nightwing.

Das Filmstudio Warner Bros. plant mit weiteren Comic-Verfilmungen aus dem Hause DC. Nachdem nun Matt Reeves als neuer Regisseur den Batman-Film mit Ben Affleck voran bringt, spendiert das Studio einem weiteren Superhelden einen Solo-Film: Nightwing.

Batmans Sidekick Robin aka Nightwing

Hinter der Maske steckt Batmans ehemaliger Sidekick Robin aka Dick Grayson, der nun als Nightwing in einer Stadt neben Gotham City für Recht und Ordnung sorgt. In den DC Comics von Bill Finger und Bob Kane stammt der Held aus einer Artisten-Familie und wurde nach der Ermordung seiner Eltern von Bruce Wayne und Alfred aufgezogen. Nightwing gehört zu den Teen Titans sowie der Justice League. Damit dürfte wohl klar sein, dass der neue Held auch irgendwann neben Ben Affleck als Batman im DC Extended Universe zu sehen sein wird. Noch steht nicht fest, wer den neuen Superhelden darstellen wird.

Einen ersten Hinweis auf einen ehemaligen Robin-Charakter gab es bereits in Zack Snyders Batman v Superman zu sehen, in Form eines mit Graffiti bedeckter Robin-Anzug in der Bat-Höhle. Ob es sich dabei womöglich um das Kostüm von Dick Grayson handelt, konnte noch nicht geklärt werden.

Regisseur Chris McKay dreht Nightwing-Film

Den angekündigten Nightwing-Film wird Regisseur Chris McKay drehen, der mit Batman und Robin bereits erste Erfahrungen im Animationsspaß The Lego Batman Movie für Warner sammeln durfte. Das Drehbuch wird Bill Dubuque (The Accountant) schreiben.

Nightwing in diversen Videospielen dabei

Spiele-Fans kennen den Charakter Nightwing bereits aus diversen Videospielen, wie Lego Batman: The Videogame, Lego Batman 2: DC Super Heroes, Lego Batman 3: Beyond Gotham sowie Batman: Arkham City.