Die Oscars sind vergeben und La La Land sowie Moonlight sind die großen Gewinner der Preisverleihung.

Die 89. Oscars sind verliehen und der große Favorit La La Land mit rekordverdächtigen 14 Nominierungen gewann insgesamt sechs Oscars: für die Beste Regie, die Beste Hauptdarstellerin (Emma Stone), Beste Kamera, Beste Filmmusik, Besten Filmsong und das Beste Szenenbild.

Doch der Preis als Bester Film des Jahres wurde dem Film in letzter Sekunde verwehrt und wird als sicherlich schlimmste Panne in die Geschichte der Oscars eingehen: Zunächst wurde das Musical La La Land bereits feierlich als Bester Film des Jahres ausgerufen und nachdem das Filmteam auf der Bühne mit der Trophäe in der Hand zur Dankesrede ansetzten wollte, bemerkte man den Irrtum. Schnell wurde ein zweiter Umschlag mit dem eigentlichen Gewinner auf die Bühne gebracht: Moonlight.

Prompt reagierte La La Land-Produzent Jordan Horowitz und musste mit dem Satz »Das ist kein Witz, Moonlight hat als Bester Film gewonnen« die Trophäe wieder zurückgeben, die ihm bereits verliehen wurde.

Das Drama Moonlight wurde nicht nur als Bester Film des Jahres ausgezeichnet, sondern erhielt auch einen Oscar für den Besten Nebendarsteller mit Mahershala Ali und einen Oscar für das Beste adaptierte Drehbuch überreicht.

Weitere Preise gingen wenig überraschend an Disneys Zoomania als Bester Animationsfilm des Jahres, während Pixars Piper als Bester animierter Kurzfilm ausgezeichnet wurde. Als Beste Schauspieler wurden neben Emma Stone für La La Land und Mahershala Ali für Moonlight, auch Casey Affleck für Manchester by the Sea und Viola Davis für Fences mit einem Oscar ausgezeichnet.

Mehr zu den Oscars: Diese 20 Schauspieler haben noch nie einen Oscar gewonnen

Dafür ging der deutsche Beitrag Toni Erdmann in der Kategorie Bester fremdsprachiger Film leer aus. Stattdessen gewann der Film The Salesman des iranischen Regisseurs Asghar Farhadi, der der Oscar-Verleihung aus Protest gegen die Einreisepolitik von US-Präsident Donald Trump fernblieb.

Auch der Star-Wars-Film Rogue One musste sich geschlagen geben, der in den beiden Kategorien Beste visuelle Effekte und Bester Ton nominiert war. Dafür gewann Disneys aufwendig gestaltete Dschungelbuch-Neuverfilmung The Jungle Book einen Oscar für die Besten visuellen Effekte, während Hacksaw Ridge für den besten Tonschnitt ausgezeichnet wurde.

Die am Ende äußerst turbulente 89. Oscar-Verleihung fand im Dolby Theatre in Los Angeles statt. Durch den Abend führte erstmals der Late Night Talkmaster Jimmy Kimmel. Im Gegensatz zu den Golden Globes mit der legendären Rede von Schauspielerin Meryl Streep, bleibt die Oscar-Verleihung in Bezug auf Kritik gegen US-Präsident Trump jedoch harmlos, denn der große Schlag gegen seine Politik blieb aus.

Bester Film

Manchester by the Sea

Bester Hauptdarsteller

Casey Affleck in Manchester by the Sea (Gewinner)

Beste Hauptdarstellerin

Bester Nebendarsteller

Lucas Hedges in Manchester by the Sea

Jeff Bridges in Hell or High Water

Beste Nebendarstellerin

Michelle Williams in Manchester by the Sea

Beste Regie

Kenneth Lonergan für Manchester by the Sea

Bester Animationsfilm

My Life as a Zucchini

Kubo and the Two Strings

Beste Kamera

Bestes Kostümdesign

Colleen Atwood für Fantastic Beasts and Where to Find Them (Gewinnerin)

Bester Schnitt

Bester fremdsprachiger Film

Bestes Make-up und beste Frisuren

Beste Filmmusik

Bester Filmsong

Audition (The Fools Who Dream) from La La Land; Music by Justin Hurwitz; Lyric by Benj Pasek and Justin Paul

Can't Stop The Feeling from Trolls; Music and Lyric by Justin Timberlake, Max Martin and Karl Johan Schuster

City of Stars from La La Land; Music by Justin Hurwitz; Lyric by Benj Pasek and Justin Paul (Gewinner)

The Empty Chair from Jim: The James Foley Story; Music and Lyric by J. Ralph and Sting