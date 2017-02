Die Entscheidung ist gefallen: Die DC-Comic-Verfilmung Batman v Superman mit Ben Affleck und Henry Cavill räumt mit vier Razzies beim Negativ-Filmpreis Die Goldene Himbeere ab.

Von Vera Tidona |

Die DC-Comic-Verfilmung Batman v Superman räumt mit insgesamt vier Auszeichnungen beim Negativ-Preis Die Goldene Himbeere ab.

Am Vorabend der Oscar-Verleihung werden traditionell die Preisträger des Negativ-Filmpreises Die Goldenen Himbeere bekannt gegeben, auch Razzies genannt. Die Mitglieder der Golden Raspberry Foundation hatten in diesem Jahr einiges zu tun, so wurden für das Filmjahr 2016 gleich sechs Nominierungen pro Kategorie ausgesprochen, statt wie sonst üblich fünf.

Batman v Superman als schlechsteste Fortsetzung gekrönt

Als großer »Gewinner« des Abends war die mit Abstand teuerste Produktion unter den Nominierten: Warners DC-Comic-Verfilmung Batman v Superman von Regisseur Zack Snyder wurde gleich achtmal als schlechtester Film des Jahres nominiert und konnte schließlich vier davon in Razzies umwandeln: Ben Affleck als Batman und Henry Cavill als Superman wurden als schlechteste Leinwand-Kombo ausgezeichnet, der Film selbst gilt als schlechtestes Sequel, einen Preis für das schlechteste Drehbuch gab es und auch Schauspieler Jesse Eisenberg als Lex Luthor wird zum schlechtesten Nebendarsteller gekürt.

Schlechtester Film des Jahres wird Hillary's America

Der Hauptpreis als schlechtester Film des Jahres geht jedoch an den hierzulande wenig bekannten Film »Hillary's America: The Secret History Of The Democratic Party«, der ebenfalls mit insgesamt vier Preisen ausgezeichnet wurde. Darunter auch die Darsteller Dinesh D'Souza und Becky Turner, während D'Souza auch als schlechtester Regisseur eine Auszeichnung erhielt. Ein weiterer Preis geht an die Schauspielerin Kristen Wiig für ihre Rolle in Zoolander 2 von Ben Stiller.

Glück gehabt: Suicide Squad und Independence Day 2

Dafür hatte Schauspieler Jared Leto noch einmal Glück gehabt. Für seine Darstellung als Joker in der DC-Comic-Verfilmung Suicide Squad blieb es nur bei einer Nominierung. Auch der deutsche Regisseur Roland Emmerich wurde mit insgesamt fünf Nominierungen für seine Alien-Invasion Independence Day 2 mit einer Auszeichnung verschont.

Die Gewinner und Nominierten für die Goldene Himbeere 2017

Schlechtester Film

Batman v Superman: Dawn of Justice

Dirty Grandpa

Gods of Egypt

Hillary's America: The Secret History of the Democratic Party (Gewinner)

Independence Day 2

Zoolander 2

Schlechtester Hauptdarsteller

Ben Affleck in Batman v Superman: Dawn of Justice

Gerard Butler in Gods of Egypt & London Has Fallen

Henry Cavill in Batman v Superman: Dawn of Justice

Robert de Niro in Dirty Grandpa

Dinesh D'Souza in Hillary's America: The Secret History of the Democratic Party (Gewinner)

Ben Stiller in Zoolander 2

Schlechteste Hauptdarstellerin

Megan Fox in Teenage Mutant Ninja Turtles 2: Out of the Shadows

Tyler Perry in BOO! A Madea Halloween

Julia Roberts in Mother's Day

Becky Turner in Hillary's America: The Secret History of the Democratic Party (Gewinnerin)

Naomi Watts in Divergent Series: Allegiant & Shut-In

Shailene Woodley in Divergent Series: Allegiant

Schlechteste Nebendarstellerin

Julianne Hough in Dirty Grandpa

Kate Hudson in Mother's Day

Aubrey Plaza in Dirty Grandpa

Jane Seymour in Fifty Shades of Black

Sela Ward in Independence Day 2

Kristen Wiig in Zoolander 2 (Gewinnerin)

Schlechtester Nebendarsteller

Nicolas Cage in Snowden

Johnny Depp in Alice im Wunderland 2

Will Ferrell in Zoolander 2

Jesse Eisenberg in Batman v Superman: Dawn of Justice (Gewinner)

Jared Leto in Suicide Squad

Owen Wilson in Zoolander 2

Schlechtestes Leinwand-Duo

Ben Affleck & sein BFF (Baddest Foe Forever - schlimmster Feind für immer) Henry Cavill in Batman v Superman: Dawn of Justice (Gewinner)

Jede Kombination aus 2 Göttern und Sterblichen aus Gods of Egypt

Johnny Depp & sein strahlendes Kostüm in Alice im Wunderland 2

Der ganze Cast aus ehemals angesehenen Darstellern in Collateral Beauty

Tyler Perry & und seine abgetragene Perücke in BOO! A Madea Halloween

Ben Stiller & sein BFF (Barely Funny Friend - kaum witziger Freund) Owen Wilson in Zoolander 2

Schlechtester Regisseur

Dinesh D'Souza & Bruce Schooley für Hillary's America: The Secret History of the Democratic Party (Gewinner)

Roland Emmerich für Independence Day: Resurgence

Tyler Perry für BOO! A Madea Halloween

Alex Proyas für Gods of Egypt

Zack Snyder für Batman v Superman: Dawn of Justice

Ben Stiller für Zoolander 2

Schlechtestes Prequel, Remake, Ripoff oder Sequel

Alice im Wunderland 2

Batman v Superman: Dawn of Justice (Gewinner)

Fifty Shades of Black

Independence Day 2

Teenage Mutant Ninja Turtles 2: Out of the Shadows

Zoolander 2

Schlechtestes Drehbuch