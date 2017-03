Im dritten düsteren Wolverine-Film Logan gibt Hugh Jackman sein Abschied als X-Men Mutant. Jetzt bestätigte Regisseur James Mangold, dass es noch eine weitere Version des Films geben wird und verrät, welche Filmklassiker ihn inspiriert haben.

Von Vera Tidona |

Das dritte und letzte Solo-Abenteuer Logan mit Hugh Jackman als Wolverine ist in den Kinos angelaufen und schon jetzt feiern viele Kritiker den düsteren und brutaleren Film als gelungenen Abschied von Hugh Jackmans aus der X-Men Reihe.

So manchen Fan hat besonders der erste düstere Trailer gefallen sowie die vielen zuvor veröffentlichten schwarzweiß-Bilder. Jetzt bestätigt Regisseur James Mangold via Tiwtter auf Nachfrage, dass er bereits an einer schwarzweißen Fassung des Actionfilms arbeitete. Zu Gesicht bekommen wir diese weitere Fassung wohl erst zum Heimkinostart des Kinofilms aus Blu-ray. Derzeit läuft der Film Logan ungekürzt mit einer FSK-Freigabe ab 16 Jahren bundesweit in den Kinos.

@freakwithamouth Good to know... working on it! — Mangold (@mang0ld) March 1, 2017

Auch wurde der Regisseur via Twitter von den Fans gefragt, welche Filme ihn bei seiner Arbeit an Wolverine 3 inspiriert haben. Nun gab es zum Kinostart eine Antwort und liefert eine Liste bekannter Western- und Filmklassiker u.a. mit Clint Eastwood und John Wayne ab:

»Mein großer Freund Shane (Western, 1953), Clint Eastwoods Erbarmungslos (Western, 1992), Die Cowboys (Western, 1972) mit John Wayne , Der Mann der Liberty Valance erschoß (Western 1962) mit John Wayne, Der Texaner (Western, 1976) mit Clint Eastwood, Der Mann, der niemals aufgibt (Thriller, 1977) mit Clint Eastwood, Paper Moon (1973), und Martin Scorseses Taxi Driver (1976) mit Robert De Niro.