Disney bringt die Science-Fiction-Filmreihe Tron zurück in die Kinos. Für die Hauptrolle ist der Joker-Darsteller Jared Leto im Gespräch, der eigentlich schon im geplanten dritten Teil mitspielen sollte.

Von Vera Tidona |

Disney plant mit einer Neuauflage der Science-Fiction-Reihe Tron.

In den 1980er Jahren brachte Disney den Science-Fiction-Film Tron mit Jeff Bridges in die Kinos, der erst knapp 30 Jahre später die Fortsetzung Tron: Legacy mit Garrett Hedlund und Jeff Bridges erhielt. Lange war von einem dritten Teil die Rede, doch daraus wurde nichts.

Dennoch hält Disney an seiner Science-Fiction-Reihe fest und plant nun laut dem US-Magazin The Hollywood Reporter mit einer Neuauflage der Filmreihe.

Spielt Jared Leto im neuen Tron-Film mit?

Für die Hauptrolle befindet sich bereits Jared Leto im Gespräch, der zuletzt als neuer Joker-Darsteller in der Comic-Verfilmung Suicide Squad zu sehen war. Angeblich war Leto bereits für den geplanten dritten Tron-Film vorgesehen, bei dem auch ein Wiedersehen mit Olivia Wilde und Garrett Hedlund aus Tron: Legacy geplant war. Für die Regie sollte erneut Joseph Kosinski zurückkehren. Stattdessen wurde das Projekt auf Eis gelegt und zwei Jahre später die Trickfilmserie TRON: Der Aufstand veröffentlicht.

Wann man nun mit dem Reboot der Reihe in den Kinos rechnen kann, steht noch aus. Das geplante Filmprojekt befindet sich noch in einem frühen Entwicklungsstadium und hat weder einen Regisseur noch einen Drehbuchautor an Bord. Einzig Produzent Justin Springer (Tron: Legacy, Oblivion) ist mit von der Partie. Gerüchten nach sollen Teile der Idee für Tron 3 in den Film einfließen.

Videospiele zur Film-Reihe Tron

Nach dem Kinoerfolg des ersten Films brachte Midway Games im Jahr 1982 das Arcade-Spiel Tron auf den Markt, das sogar kommerziell erfolgreicher als der Kinofilm war. Als Nachfolger kam ein Jahr später Discs of Tron in die Spielhallen. Eine Neuauflage des Spiels erschien im Jahr 2008 für Xbox Live Arcade.

Währenddessen veröffentlichte Monolith den Ego-Shooter Tron 2.0 im Jahr 2003 basierend auf dem ersten Kinofilm. Die Story zum Spiel lieferte Steven Lisberger, der auch das Drehbuch zum Film schrieb. Zum zweiten Kinofilm Tron: Legacy wurde das Spiel Tron: Evolution für PS3, PSP, Xbox360 und den PC veröffentlicht.

Mehr dazu: Eingestelltes Tron-Spiel der F.E.A.R.-3-Macher aufgetaucht