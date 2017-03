Das neue Dino-Abenteuer Jurassic World 2 mit Chris Pratt wird derzeit gedreht. Regisseur J.A. Bayona zeigt ein erstes Szenenbild mit jede Menge Dinos - leider nur als Skelette in einem Museum.

Von Vera Tidona |

Ein erstes Szenenbild zu Jurassic World 2 mit jede Menge Dinos ist eingetroffen.

Die Dreharbeiten zum Dino-Abenteuer Jurassic World 2 haben inzwischen begonnen. Dabei gibt es ein Wiedersehen mit den beiden Hauptdarstellern Chris Pratt (Guardians of the Galaxy) und Bryce Dallas Howard (The Help).

Jetzt präsentiert Regisseur J.A. Bayona (Sieben Minuten nach Mitternacht) ein erstes Filmbild mit jede Menge Dinos - doch leider sind sie als Skelette in einem Museum ausgestellt. Ein wenig erinnert das Bild an die erfolgreiche Filmreihe Nachts im Museum.

So excited to show you this!! A first look of the new Jurassic adventure. #JW2 pic.twitter.com/U7eJRANXgg — JA Bayona (@FilmBayona) March 8, 2017

Jurassic World 2 mit Chris Pratt

Jedoch dürfen die Kinobesucher in Jurassic World 2 sicherlich eine Menge lebendige Dinosaurier erleben, wie die Besucher des Freizeitparks auch. Nach dem sensationellen Kinohit Jurassic World (2015) setzt die Handlung des Sequels an die dramatischen Ereignisse an. Viel ist über die Handlung noch nicht bekannt. Gerüchten nach soll es gleich mehrere Dino-Parks auf der ganzen Welt verteilt geben.

In den Hauptrollen spielen neben den beiden Hauptdarstellern Chris Pratt (Guardians of the Galaxy) und Bryce Dallas Howard (The Help), BD Wong als Wissenschaftler Dr. Henry Wu, sowie Toby Jones (Captain America), Ted Levine (Shutter Island) und Hollywood-Legende Geraldine Chaplin (Doktor Schiwago) mit. Das Drehbuch stammt erneut von Derek Conolly und Colin Trevorrow. Letzterer übernahm auch die Regie des ersten Films, hat aber derzeit mit der Regie für Star Wars: Episode IX alle Hände voll zu tun.

Jurassic World 2 ist für den 7. Juni 2018 in den deutschen Kinos angekündigt. Wann der dritte Teil der Trilogie in die Kinos kommt, steht noch aus.

Mehr zu Jurassic World: Details zum eingestellten Open-World-Spiel aufgetaucht