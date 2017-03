HBO hat den Starttermin von Game of Thrones Staffel 7 bekanntgegeben: Im Juli 2017 geht die Fantasy-Serie im Pay-TV weiter. Ein Teaser-Trailer deutet erste Story-Stränge an.

Der Pay-TV-Sender HBO hat den Starttermin von Game of Thrones Staffel 7 in einer kuriosen Facebook-Aktion bekanntgegeben.

Mit einer viralen Live-Video-Aktion auf Facebook hat der Pay-TV-Sender HBO am Donnerstag den Starttermin von Game of Thrones Staffel 7 angekündigt: Die beliebte Fantasy-Serie geht am 16. Juli 2017 auf dem amerikanischen Pay-TV-Sender weiter.

Das Ende der Staffel kommt in diesem Jahr schneller als sonst: Die Serienmacher David Benioff und D.B. Weiss haben schon in der Vergangenheit bestätigt, dass Game of Thrones 7 eine verkürzte Staffel mit nur sieben Folgen statt zehn ist.

Sky Deutschland bestätigte zur gleichen Zeit wie HBO, dass Game of Thrones in Deutschland einen Tag später, am 17. Juli 2017, auf Sky startet.

Erster Teaser-Trailer deutet Krieg an

Mit dem Starttermin der siebten Staffel veröffentlichte HBO auch einen Teaser-Trailer. Der enthält zwar keine Szenenbilder oder Ausschnitte, deutet aber dennoch den Inhalt der kommenden Staffel an: In dem animierten Clip kämpfen die Wappentiere der wichtigsten Häuser von Westeros gegeneinander.

Schon am Ende von Game of Thrones 6 war klar: Es wird einen Krieg geben. Der erste Trailer deutet an, dass die Häuser gegeneinander kämpfen und sie zerfallen am Ende zu Staub. Ein Hinweis darauf, was uns erwartet oder nur die typische Ablenkungstaktik der Serienmacher, die Leaks vermeiden wollen?

Falls Sie sich wundern, was das schlichte Postermotiv bedeutet: Es zeigt Feuer und Eis - ein Hinweis auf den Titel der Buchreihe »Ein Lied von Eis und Feuer«. Die gängige Fan-Theorie besagt, dass die Drachenmutter Daenerys (Emilia Clark) das Feuer darstellt und Jon Snow (Kit Harington) das Eis. Mehr über die Theorie und weitere »Game of Thrones«-Hintergründe erfahren Sie auf unserem YouTube-Kanal Nerdkultur.

Virale Internet-Aktion

Um den Starttermin zu erfahren, mussten Fans am Donnerstagabend in Social-Media-Netzwerken aktiv werden: Sie sollten in einem Facebook Live-Video das Wort FIRE (deutsch: Feuer) in die Kommentare schreiben, um einen Flammenwerfer fernzusteuern. Dieser befeuerte einen Eisblock, in dessen Innerem der Starttermin versteckt war. Die Aktion dauerte nur etwa eine Stunde und wurde von fast 7 Millionen Zuschauern verfolgt.

Die drei Beiträge, die damit verbunden waren, wurden mehr als 50.000 Mal geteilt und haben über eine Million Kommentare gesammelt.

Reaktionen von Fans auf Twitter

