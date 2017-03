Marvels Deadpool-Sequel hat seine Mutantin Domino gefunden: Schauspielerin Zazie Beetz übernimmt die Hauptrollen neben Ryan Reynolds als Sprüche klopfenden Antiheld.

Von Vera Tidona |

Nach dem Kinohit Deadpool stand schnell fest, dass es mit Ryan Reynolds als rüpelhaften, brutalen und Sprüche klopfenden Antiheld im Sequel Deadpool 2 weitergeht. Seit vergangenem Herbst schon sucht das Studio nach einer neuen Hauptdarstellerin in der Rolle der Mutantin Domino.

Jetzt ist die Wahl auf die Schauspielerin Zazie Beetz gefallen, bestätigt Ryan Reynolds via Twitter. Damit konnte sich der Star aus der Serie Atlanta gegen eine Reihe bekannter Schauspielerinnen durchsetzen. Zuletzt wurden Sofia Boutella (Star Trek Beyond), Lizzy Caplan (Masters of Sex), Mary Elizabeth Winstead (10 Cloverfield Lane), Sienna Miller (High-Rise) und Ruby Rose (Orange Is the New Black) für die Rolle gehandelt.

In den Comics ist die Mutantin Domino aka Neena Thurman ähnlich wie Deadpool als Söldnerin tätig. Dafür setzt sie ihre besonderen Fähigkeiten ein, den Lauf der Dinge zu verändern. So kann sie Ereignisse und Wahrscheinlichkeiten zu ihren Gunsten abändern, wie etwa die Flugbahn einer Kugel.

Mutant Cable noch immer unbesetzt

Regisseur David Leitch (John Wick) beginnt noch in diesem Frühjahr mit den Dreharbeiten zu Deadpool 2. Neben Ryan Reynolds als Titelheld ist auch ein Wiedersehen mit den X-Men Mutanten Colossus und Negasonic Teenage Warhead, sowie Mr. Pools Taxifahrer Dopinder geplant. Noch immer steht nicht fest, wer in die Rolle des Mutanten Cable schlüpfen wird.

Deadpool 2 kommt im Frühjahr 2018

Deadpool 2 ist für das Frühjahr 2018 in den Kinos angekündigt. Einen konkreten Starttermin für Deutschland gibt es bisher noch nicht. Pläne für Deadpool 3 gibt es schon.