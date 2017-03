Disney legt alle 55 Animationsklassiker in einer neuen Kollektion auf. Neben einem neuen Design liegen künftig sämtliche Filme dauerhaft in den Verkaufsregalen aus - nicht wie bisher.

Von Vera Tidona |

Disneys Klassiker Der König der Löwen sowie 54 weitere Animationsfilme erscheinen neu und dauerhaft auf DVD und Blu-ray.

Disney kündigt an, sämtliche bisher veröffentlichten 55 Animationsfilme für's Heimkino neu auf DVD und Blu-ray zu veröffentlichen. Die Filme werden in fünf Wellen mit je 11 Titeln ab Juni 2017 bis April 2018 in den Handel gebracht.

Sämtliche Filme künftig immer im Handel

Außerdem verspricht Disney, dass künftig alle Filme dauerhaft zum Verkauf stehen. Damit löst sich der Mäusekonzern von seiner früheren Regelung, die teilweise aufwendig restaurierten Filme nur für kurze Zeit im Handel anzubieten, um sie wieder vom Markt zu nehmen. Dadurch schnellten in der Vergangenheit die Preise für manche Filme in die Höhe.

Classics Collection löst Diamond Edition ab

Sämtliche 55 Filme erscheinen künftig im Rahmen der »Disney Classics Collection« durchnumeriert und in einem einheitlichen Design und lösen die bisher bekannten »Diamond Edition« und »Special Collection« ab.

Der erste Schwung erscheint am 15. Juni 2017 und besteht aus den folgenden Animationsfilmen:

Aladdin

Arielle, die Meerjungfrau

Aristocats

Atlantis - Das Geheimnis der verlorenen Stadt

Baymax - Riesiges Robowabohu

Bolt - Ein Hund für alle Fälle

Frei, Spaß dabei (Disneys wackere Helden)

Himmel und Huhn und Fröhlich

Küss den Frosch

Lilo & Stitch

Pocahontas

Weitere Klassiker wie Schneewittchen und die sieben Zwerge, Bambi oder Das Dschungelbuch werden folgen.

Classics Collection vorbestellbar

Schon jetzt sind die ersten Filme der Disney Classics Collection vorbestellbar. Derzeit liegt der Verkaufs-Preis (laut Amazon.de) bei ca. 14 EUR für die DVD und 18 EUR für die Blu-ray. Das kann sich aber bis zum Release am 15. Juni noch ändern.