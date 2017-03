Die Erfolgsserie Game of Thrones geht im Juli mit der siebten Staffel weiter. Schon jetzt steht fest, dass die kommende Staffel nur sieben statt wie bisher zehn Episoden hat.

Auch die achte und finale Staffel wird weniger Episoden haben, wie jetzt Produzent und Showrunner David Benioff noch einmal bestätigt und sprach über das Ende der Fantasy-Serie.

»Es werden nur sechs Folgen in der finalen Staffel. Von Anfang an wollten wir einen 70-Stunden-Film machen. Am Ende wird es ein 73-Stunden-Film, aber es ist in etwa der Beginn, Mittelteil und das Ende, das wir von Anfang an geplant hatten. Es wäre sehr hart gewesen, wenn wir zwischenzeitlich einen der Hauptdarsteller verloren hätten. Ich bin sehr glücklich, dass wir die Serie so enden können, wie wir immer wollten.«, bestätigt Benioff gegenüber EW.