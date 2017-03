Der Serienhit Game of Thrones geht im Juli mit der siebten Staffel weiter. Darin gibt es auch ein Wiedersehen mit den drei mächtigen Drachen, die noch größer und gewaltiger als je zuvor sind.

Von Vera Tidona |

Die drei Drachen aus dem Serienhit Game of Thrones sind in der siebten Staffel noch größer und gefährlicher.

Im Sommer geht die neue siebte Staffel des Serienhits Game of Thrones an den Start. Schon jetzt fiebern Fans ungeduldig den neuen Folgen entgegen. Dabei sind die White Walkers nicht die einzige Gefahr, die es zu fürchten gibt. Auch bei den drei mächtigen Drachen einiges getan.

Die Drachen sind größer und gefährlicher als je zuvor

Jetzt verrät Matt Shankman als einer von vier Regisseuren der neuen Folgen gegenüber EW, dass die drei Drachen Drogon, Rhaegal und Viserion von Daenerys Targaryen (Emilia Clarke) noch einmal kräftig gewachsen sind. Dabei haben ihre gigantischen Ausmaße laut Shankman die einer Boeing 747 angenommen.

Demnach sind die feuerspeienden Drachen in etwa 70 Meter lang und verfügen über eine Flügelspannweite von ca. 64 Metern. Allein Drogon als der größte von ihnen versprüht sein mächtiges Feuer über 9 Metern (30 Feet) weit, bestätigt Shankman.

Game of Thrones geht im Juli weiter

Die siebte Staffel des Serienhits Game of Thrones geht am 16. Juli 2017 auf dem US-Sender HBO an den Start und wird für die deutschen Zuschauer ab dem 17. Juli nur wenige Stunden nach der US-Premiere auf dem Pay-TV-Sender Sky gezeigt. Dabei umfasst die neue Staffel nur sieben statt wie bisher zehn Folgen. Über die Handlung selbst wird noch nicht viel verraten.

Die achte Staffel geht nächstes Jahr an den Start und bildet den Abschluss der populären Fantasy-Serie nach George R. R. Martins Buchreihe Das Lied von Eis und Feuer.