Fans durften die besten Episoden aus 50 Jahren Star Trek auswählen. Hier ist das Ergebnis.

Das Star Trek-Universum hat auch nach über 50 Jahren noch nicht seinen Reiz verloren, im Gegenteil. Mit Spannung erwarten die Fans eine neue TV-Serie namens Star Trek: Discovery, die zeitlich noch vor der Original-Serie Raumschiff Enterprise (Star Trek) aus den 1960er Jahren von Gene Roddenberry spielt.

Um die Trekkies bis zum Serien-Start irgendwann im Sommer/Herbst bei Laune zu halten, hat der US-Sender CBS die Fans abstimmen lassen, welche Episode aus alle den verschiedenen Star-Trek-Serien die beste ist.

Zur Wahl standen sämtliche 79 Episoden der Original-Serie Raumschiff Enterprise, 178 Episoden aus Star Trek: The Next Generation, 176 Episoden von Star Trek: Deep Space Nine, 172 Episoden von Star Trek: Voyager und 98 Episoden von Star Trek: Enterprise. Nach diversen Abstimmungsrunden kommt hier das Ergebnis.

Captain Picard als Borg ist laut den Fans die Beste Folge aus allen Star-Trek-Serien.

Platz 1: Star Trek: The Next Generation, Folge The Best of Both Worlds / In den Händen der Borg Angriffsziel Erde (1990)

Platz 2: Star Trek: The Next Generation, Folge The Inner Light / Das zweite Leben (1992)

Platz 3: Raumschiff Enterprise, Folge The City on the Edge of Forever/ Griff in die Geschichte (1967)

Platz 4: Star Trek: Deep Space Nine, Folge In the Pale Moonlight / In fahlem Mondlicht (1998)

Platz 5: Star Trek: The Next Generation, Folge All Good Things... / Gestern, Heute, Morgen (1994)

Platz 6: Raumschiff Enterprise, Folge Mirror, Mirror / Ein Parallel-Universum (1967)

Platz 7: Star Trek: The Next Generation, Folge Yesterday's Enterprise / Die alte Enterprise (1990)

Platz 8: Raumschiff Enterprise, Folge The Trouble with Tribbles / Kennen Sie Tribbles? (1968)

Platz 9: Star Trek: The Next Generation, Folge Darmok (1991)