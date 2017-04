Lucasfilm und Disney kündigen für diesen Sommer die neue animierte Webserie Star Wars: Forces of Destiny mit Rey, Ahsoka Tano, Jyn Erso und Prinzessin Leia an. Ein Sneak Peek und erste Bilder gibt es schon jetzt.

Von Vera Tidona |

Lucasfilm und Disney kündigen neue animierte Webserie Star Wars: Forces of Destiny mit Rey, Jyn Erso und Prinzessin Leia an.

Zum heutigen Start der Star Wars Celebration kündigt Lucasfilm-Chefin Kathleen Kennedy die neue Animationsserie Star Wars: Forces of Destiny an.

Die neue Serie geht im July auf Disneys YouTube-Kanal an den Start und stellt in kurze Folgen von je zwei bis drei Minuten jeweils eine Heldin aus dem Star Wars Universums in den Mittelpunkt. Dazu gehören bekannte Charaktere wie Rey, Ahsoka Tano, Jyn Erso, Prinzessin Leia, Sabine Wren und viele weitere. Hierzu konnten die Originalschauspieler Daisy Ridley (Rey), Felicity Jones (Jyn Erso), Tiya Sircar (Sabine Wren), Ashley Eckstein (Ahsoka Tano) und Lupita Nyong'o (Maz Kanata) für die Stimmen der einzelnen Figuren gewonnen werden.

Star Wars Forces of Destiny ist für all diejenigen, die von Leias Heroismus, Reys Tapferkeit oder Ahsokas Hartnäckigkeit inspiriert wurden. Wir sind begeistert, dass so viele der originalen Schauspielerinnen ihre jeweilige Rolle in den Kurzfilmen wieder aufnehmen, in denen die kleinen Momente und alltägliche Entscheidungen eingefangen werden sollen, die diesen Charakteren ihre Form verleihen. Es ist ein spaßiger und neuer Weg für die Leute, Star Wars zu erfahren.«, so Kathleen Kennedy.

Im Herbst dann soll ein zweiteiliges TV-Special mit acht weitere Episoden auf dem Disney Channel folgen. Passend dazu gibt es Actionfiguren der einzelnen Charaktere von Hasbro, diverse Bücher und mehr.

Als kleine Vorschau gibt es schon jetzt erste Bilder und ein kurzes Video als Sneak Peak zu sehen.