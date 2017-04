Regisseur Rian Johnson wirft auf der Star Wars Celebration einen ersten exklusiven Blick auf Star Wars: Die letzten Jedi mit Rey, Finn und Luke Skywalker. Seht hier den Live-Stream.

Von Vera Tidona |

Am zweiten Tag der Star Wars Celebration 2017 in Orlando, Florida steht gleich zu Beginn der neue Star-Wars-Film Episode 8: Die letzten Jedi auf dem Programm, der Ende des Jahres in die Kinos kommt. Seht hier den Live-Stream.

Die letzen Jedi: Erster Trailer erwartet

Lucasfilm-Chefin Kathleen Kennedy und Regisseur Rian Johnson stellen erstmals das neue Abenteuer von Rey, Finn und Luke Skywalker vor und werfen einen genauen Blick darauf, wie die neue Trilogie nach dem Kinohit Star Wars: Das Erwachen der Macht weiter geht.

Neben Reys Ausbildung zum Jedi steht der Kampf der Rebellen gegen der First Order und Kylo Ren im Zentrum der Handlung. Dabei setzt die Geschichte direkt an die Ereignisse aus dem Vorgängerfilm an, als Rey den verschollenen Luke Skywalker auf einer einsamen Insel ausmacht und in ihm ihren Mentor und Ausbilder im Umgang mit der Macht findet.

Zahlreiche Fans erwarten auf dem Panel erste Bilder, mehr Details zur Story, ein Wiedersehen mit den Hauptdarstellern und natürlich einen ersten Trailer zum Film. Die Moderation übernimmt Josh Gad, der zuvor schon Rey-Darstellerin Daisy Ridley über Wochen mit Fragen zu Episode 8 gequält hat.