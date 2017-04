Kingsman 2: The Golden Circle :

Zum Kinostart von Kingsman 2 im Herbst gibt es jetzt die ersten Bilder mit Taron Egerton, Mark Strong und den Neuzugängen Channing Tatum, Halle Berry und Jeff Bridges.

Von Vera Tidona |

Nach dem Überraschungshit Kingsman: The Secret Service kommt im Herbst das Sequel zur Agenten-Komödie in die Kinos. Nun sind erste Bilder zu Kingsman: The Golden Circle erschienen und werfen einen ersten Blick auf Taron Egerton und Mark Strong, sowie den Neuzugängen Channing Tatum, Halle Berry und Jeff Bridges als US-Agenten der Statesman.

Kingsman treffen die Statesman

Und so geht weiter: Eggsy Unwin (Taron Egerton) ist inzwischen zum vollwertigen Kingsman geworden. Sein neuer Auftrag führt den britischen Top-Agenten mit seinem Partner Agent Merlin (Mark Strong) in die USA auf ein Treffen mit den Statesman, die US-Variante der Kingsman. In dem Hauptsitz Statesman Whiskey, einer stillgelegten Brennerei, treffen sie auf die beiden Agenten Ginger (Halle Berry) und Jack Daniels (Pedro Pascal) und deren Boss (Jeff Bridges). Mit vereinten Kräften nehmen sie es mit der neuen und mächtigen Gegenspielerin Poppy (gespielt von Julianne Moore) auf.

Regisseur und Drehbuchautor Matthew Vaughn bringt nach dem ersten Kinohit auch die Fortsetzung in die Kinos. Diesmal liegt jedoch keine direkte Comic-Vorlage von Mark Millar vor, vielmehr hat Vaughn seine eigenen Ideen umgesetzt.

Besetzung mit Taron Egerton, Jeff Bridges und Julianne Moore

Zur Besetzung gehören neben Taron Egerton, Mark Strong, Halle Berry, Jeff Bridges, Pedro Pascal, Channing Tatum und Julianne Moore als neue Gegenspielerin. Außerdem ist ein Wiedersehen mit Sophie Cookson als Agentin Lancelot und Edward Holcroft als Charlie Hesketh geplant. Darüber hinaus ist inzwischen eine Rückkehr von Colin Firth als Harry Hart bestätigt und einen Cameo-Auftritt von Musiklegende und Popstar Elton John.

Kingsman: The Golden Circle ist für den 28. September 2017 in den deutschen Kinos angekündigt. Ein erster Trailer lässt noch auf sich warten.