Pünktlich zur Star Wars Celebration 2017 gibt es viele neue Inhalte aus Sci-Fi-Universum. Unter anderem das Film-Poster zu Star Wars: The Last Jedi wurde veröffentlicht. Darin verstecken sich möglicherweise Anspielungen auf kommende Ereignisse.

Von David Gillengerten |

Der Trailer zum kommenden Star-Wars-Film verrät schon einiges, jedoch gibt das Plakat zu Die letzten Jedi noch einige weitere Anspielungen preis.

Neuer Trailer, mehr Story-Details und ein Poster: Die Ausbeute der aktuell in Orlando, Florida stattfindenden Star Wars Celebration 2017 lässt sich sehen. Informationen, die auf den ersten Blick nicht sofort sichtbar sind, könnten jedoch noch mehr verraten, als bisher angenommen.

Im Fokus steht dabei das veröffentlichte Filmplakat, das mit vielen kleineren Anspielung aufwartet. Da wäre einerseits der Aufbau des Bildes: Protagonistin Rey posiert mit einem Lichtschwert über ihrem Kopf. Die Gesichtshälften von Luke und Kylo Ren ordnen sich links und rechts davon an. Die Pose der Protagonistin erinnert dabei einerseits an das Poster vom ersten Star-Wars-Film.

Star Wars 8 und Star Wars 3: Die Poster im Vergleich

Verfolgt man die Konturen des Lichtschwertes und der beiden Gesichter, wird eine besondere Form sichtbar: Denn die Ränder des zentralen Motivs sehen aus wie das Symbol des Jedi Ordnens. Das zeigt ein Lichtschwert in der Mitte und ist umrandet von zwei Flügeln. Das Symbol kann man auch im neusten Trailer sehen.

Ebenfalls im Trailer zu Star Wars 8 zu sehen: das Symbol des Jedi Ordens.

Die ebenfalls auf dem Poster angedeuteten horizontalen Linien des Lichtschwerts lassen sich einerseits in Kontext mit dem Poster von Star Wars: A New Hope und andererseits mit der ikonischen Waffe von Kylo Ren verbinden.

Lichtschwerte in Form eines Kreuzes haben nicht erst seit Kylo Ren ihren Auftritt in Star Wars gehabt.

Abschließend gilt es noch den Farbwechsel von Reys Lichtschwert zu beachten. Das beginnt nämlich mit Blau und verändert im Laufe des Bildes seine Farbe hin zu rot. Die Symbolik der Farben dürfte dabei klar für die helle und die dunkle Seite der Macht stehen. Es darf auch kein Zufall sein, dass sich das Aussehen des Strahls auf der Höhe der Augen von Kylo Ren und Luke Skywalker ändert.

Das Poster zu Star Wars 8 zeigt: aus Blau wird Rot.

Die Handlung von Star Wars: Die letzten Jedi setzt direkt an die Ereignisse des Vorgängerfilms Das Erwachen der Macht an und zeigt Reys Ausbildung zum Jedi unter der Leitung von Luke Skywalker. Währenddessen geht der Kampf der Rebellen gegen die First Order weiter.