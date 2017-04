Zum Kinostart von Guardians of the Galaxy 2 mit Chris Pratt folgt jetzt die offizielle Bestätigung: Regisseur James Gunn macht das spaßige Kino-Triple komplett.

Von Vera Tidona |

Marvel kündigte bereits vor dem Kinostart von Guardians of the Galaxy Vol. 2 vor einigen Tagen eine weitere Fortsetzung mit Guardians of the Galaxy Vol. 3 an. Auch Regisseur James Gunn äußerte sich damals zum dritten Teil, wollte sich aber noch nicht festlegen, ob er erneut die Regie übernehmen wird.

Jetzt folgt die offizielle Ankündigung via Facebook: James Gunn wird tatsächlich auch den dritten Teil der Filmreihe in Szene setzen. Darüber hinaus liefert er auch das Drehbuch zum neuen Weltraumabenteuer rund um Star-Lord und sein Team, wie schon bei den beiden Vorgängerfilmen auch. Details über die Handlung werden aber noch nicht verraten.

Guardians of the Galaxy 2 und Telltale Series

Zunächst geht es am 27. April mit Guardians of the Galaxy Vol. 2 im Kino weiter, gefolgt von einem Auftritt der Weltraum-Helden in Avengers: Infinity War an der Seite von Iron Man & Co.

Im Bereich Spiele kommt heute Guardians of the Galaxy: The Telltale Series mit der ersten Episode für den PC, die Xbox One und PS4 raus.

Mehr dazu: Guardians of the Galaxy: The Telltale Series im Test