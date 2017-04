Im Juli geht der Serienhit Game of Thrones mit der siebten Staffel weiter. Jetzt präsentiert der US-Sender HBO eine Fülle an ersten Bildern aus der neuen Staffel und wirft einen genauen Blick auf die wichtigen Charaktere.

Von Vera Tidona |

Im Sommer geht die Erfolgsserie Game of Thrones mit der sieben Staffel weiter. Einen ersten kurzen Teaser-Trailer gab es schon vor ein paar Wochen, der jedoch noch nicht fiel zu den neuen Folgen preisgab.

Jetzt veröffentlichte der US-Sender HBO eine Fülle an ersten Bilder mit den wichtigsten Charakteren, die einen kleinen Ausblick auf die ersten Folgen gibt und in welcher Situation sich die einzelnen Personen darin befinden. So zeigt sich beispielsweise Cersei auf dem Eisernen Thron, Davos Seewert ist in Winterfell, John Snow wird im dicken Wintermantel gezeigt, Littlefinger scheint Sansa zu beeinflussen und Daenerys Targaryen ist in Westeros eingetroffen.

Game of Thrones: Staffel 7 ab Juli auf HBO & Sky

Die Bilder bestätigen noch einmal, was schon der erste Teaser-Trailer für die neue Staffel angekündigt hat: Das Aufeinandertreffen der wichtigsten Charaktere. Damit spitzt sich der Machtkampf um die Herrschaft von Westeros dramatisch zu, während die Gefahr aus dem Norden wächst.

Die siebte Staffel mit sieben statt wie bisher zehn Episoden geht am 16. Juli auf dem US-Sender HBO an den Start. Hierzulande zeigt der Pay-TV-Sender Sky die neuen Folgen nur wenige Stunden später ab dem 17. Juli.

Schon jetzt steht fest, dass die bereits angekündigte achte Staffel mit nur sechs Episoden nächstes Jahr den krönenden Abschluss der Erfolgsserie Game of Thrones bildet. Noch ist unklar, ob es Spin-offs oder Prequels in irgendeiner Form geben wird.